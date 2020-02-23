Luto de três dias na Câmara da Serra pela morte de vereador e família

"Em sua trajetória parlamentar, Cabo Porto cumpriu o papel de representante do povo serrano e deixa seu nome registrado na história política do município da Serra. Em sinal de respeito, o presidente da Casa de Leis serrana decreta luto de três dias", informou em nota.

"A Câmara Municipal da Serra, em nome do presidente Rodrigo Caldeira e demais vereadores, lamenta profundamente o trágico e repentino falecimento do vereador Jucelio Nascimento Porto, o Cabo Porto, bem como o de seus familiares. Em sua trajetória parlamentar, Cabo Porto cumpriu o papel de representante do povo serrano e deixa seu nome registrado na história política do município da Serra. Em sinal de respeito, o presidente da Casa de Leis serrana decreta luto de três dias. Posteriormente informaremos detalhes sobre o velório e enterro do parlamentar e seus familiares."