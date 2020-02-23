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Tragédia

Luto de três dias na Câmara da Serra pela morte de vereador e família

Cabo Porto, a esposa e o filho mais novo morreram em um acidente na BR 101, em Jaguaré, neste sábado (22). 'Em sua trajetória parlamentar, Cabo Porto cumpriu o papel de representante do povo serrano', informou a Casa em nota

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 21:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 21:17
Vereador Cabo Porto (PSB), na Câmara da Serra Crédito: Reprodução/Facebook
A Câmara Municipal da Serra publicou no início da noite deste sábado (22) uma nota de pesar pela morte do vereador Cabo Porto, da esposa, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, e do filho do casal João Vasconcelos Porto.  O acidente aconteceu na BR 101, em Jaguaré. A Casa de Leis municipais, em seu site, decretou luto de três dias pela tragédia. 
"Em sua trajetória parlamentar, Cabo Porto cumpriu o papel de representante do povo serrano e deixa seu nome registrado na história política do município da Serra. Em sinal de respeito, o presidente da Casa de Leis serrana decreta luto de três dias", informou em nota.

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O prefeito do município, Audifax Barcelos, em suas redes sociais, também manifestou seu pesar pelo falecimento do Cabo Porto e familiares. "Sua dedicação e empenho à cidade da Serra, com certeza, serão lembrados por todos nós sempre. Nossa solidariedade para família e que Deus possa dar força e confortar seus corações", ressaltou.

VEJA NOTA DA CÂMARA NA ÍNTEGRA

"A Câmara Municipal da Serra, em nome do presidente Rodrigo Caldeira e demais vereadores, lamenta profundamente o trágico e repentino falecimento do vereador Jucelio Nascimento Porto, o Cabo Porto, bem como o de seus familiares. Em sua trajetória parlamentar, Cabo Porto cumpriu o papel de representante do povo serrano e deixa seu nome registrado na história política do município da Serra. Em sinal de respeito, o presidente da Casa de Leis serrana decreta luto de três dias. Posteriormente informaremos detalhes sobre o velório e enterro do parlamentar e seus familiares."

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