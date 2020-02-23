Luto de três dias na Câmara da Serra pela morte de vereador e família

A Câmara Municipal da Serra publicou no início da noite deste sábado (22) uma nota de pesar pela morte do vereador Cabo Porto, da esposa, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, e do filho do casal João Vasconcelos Porto. O acidente aconteceu na BR 101, em Jaguaré. A Casa de Leis municipais, em seu site, decretou luto de três dias pela tragédia.
"Em sua trajetória parlamentar, Cabo Porto cumpriu o papel de representante do povo serrano e deixa seu nome registrado na história política do município da Serra. Em sinal de respeito, o presidente da Casa de Leis serrana decreta luto de três dias", informou em nota.
O prefeito do município, Audifax Barcelos, em suas redes sociais, também manifestou seu pesar pelo falecimento do Cabo Porto e familiares. "Sua dedicação e empenho à cidade da Serra, com certeza, serão lembrados por todos nós sempre. Nossa solidariedade para família e que Deus possa dar força e confortar seus corações", ressaltou.
VEJA NOTA DA CÂMARA NA ÍNTEGRA
"A Câmara Municipal da Serra, em nome do presidente Rodrigo Caldeira e demais vereadores, lamenta profundamente o trágico e repentino falecimento do vereador Jucelio Nascimento Porto, o Cabo Porto, bem como o de seus familiares. Em sua trajetória parlamentar, Cabo Porto cumpriu o papel de representante do povo serrano e deixa seu nome registrado na história política do município da Serra. Em sinal de respeito, o presidente da Casa de Leis serrana decreta luto de três dias. Posteriormente informaremos detalhes sobre o velório e enterro do parlamentar e seus familiares."