Assessoria publica foto e nota sobre morte de Cabo Porto e família

Cabo Porto com a esposa e o filho. A família morreu em um acidente neste sábado

Com uma foto do último Natal, a equipe do vereador Jucélio Nascimento Porto, o Cabo Porto (PSB), publicou uma imagem dele com a esposa e o filho, e uma nota de falecimento nas redes sociais do político, neste sábado (22). Na internet, vários amigos e apoiadores também postaram mensagens lamentando a tragédia.