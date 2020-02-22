Assessoria publica foto e nota sobre morte de Cabo Porto e família

Com uma foto do último Natal, a equipe do vereador Jucélio Nascimento Porto, o Cabo Porto (PSB), publicou uma imagem dele com a esposa e o filho, e uma nota de falecimento nas redes sociais do político, neste sábado (22). Na internet, vários amigos e apoiadores também postaram mensagens lamentando a tragédia.
Cabo Porto, a esposa Thatianni Gonçalves Vasconcelos e o filho do casal, João Vasconcelos Porto, morreram em um acidente na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Estado. O veículo conduzido por Porto colidiu de frente com uma carreta por volta de 12h40.
Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento da família.
Políticos como o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), também fizeram publicações de pesar pelo acidente.