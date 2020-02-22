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Acidente

Assessoria publica foto e nota sobre morte de Cabo Porto e família

Vereador da Serra viajava de carro com a esposa e o filho de 4 anos, quando se envolveu em acidente com carreta na BR 101, em Jaguaré

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 19:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 19:55
Cabo Porto com a esposa e o filho. A família morreu em um acidente neste sábado Crédito: Reprodução/Facebook
Com uma foto do último Natal, a equipe do vereador Jucélio Nascimento Porto, o Cabo Porto (PSB), publicou uma imagem dele com a esposa e o filho, e uma nota de falecimento nas redes sociais do político, neste sábado (22). Na internet, vários amigos e apoiadores também postaram mensagens lamentando a tragédia. 

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Cabo Porto, a esposa Thatianni Gonçalves Vasconcelos e o filho do casal, João Vasconcelos Porto, morreram em um acidente na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Estado. O veículo conduzido por Porto colidiu de frente com uma carreta por volta de 12h40.
Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento da família.
Políticos como o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), também fizeram publicações de pesar pelo acidente.

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