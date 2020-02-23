Velório do vereador Cabo Porto acontece na Câmara da Serra

O velório do vereador Jucélio Nascimento Porto, mais conhecido como Cabo Porto, da esposa dele, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, e do filho João Vasconcelos Porto, acontece na manhã deste domingo (23), na Câmara da Serra. A entrada do público para se despedir da família foi autorizada a partir das 9h30.
Ainda durante esta tarde, às 16h, os três serão enterrados no Cemitério Jardim da Paz, que fica no bairro Civit II, também na Serra. As informações foram divulgadas pela própria assessoria do parlamentar, por meio das redes sociais, em uma publicação feita no início desta madrugada.
O ACIDENTE
Pouco após as 12h deste sábado (23), um carro e uma carreta colidiram frontalmente na BR 101, em Jaguaré, na Região Norte do Estado. Horas depois, descobriu-se que os três ocupantes do veículo de passeio, que morreram na hora, eram o vereador Cabo Porto, a esposa dele e o filho mais novo do parlamentar, de apenas quatro anos de idade.
De acordo com o motorista da carreta, que seguia no sentido Sul da rodovia, o parlamentar tentava fazer uma ultrapassagem, quando aconteceu o acidente. Eu estava a 80 km/h, ele tentou ultrapassar e entrou na minha frente. Eu freei o caminhão, mas não teve jeito, contou Adenilton Belmonte dos Passos, que não se feriu.