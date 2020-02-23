Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Velório do vereador Cabo Porto acontece na Câmara da Serra

Despedida está sendo aberta ao público; parlamentar, esposa e filho morreram em um acidente na BR 101

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 08:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 08:06
Cabo Porto com a esposa e o filho. A família morreu em um acidente neste sábado (22) Crédito: Reprodução | Facebook
O velório do vereador Jucélio Nascimento Porto, mais conhecido como Cabo Porto,  da esposa dele, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, e do filho João Vasconcelos Porto, acontece na manhã  deste domingo (23), na Câmara da Serra. A entrada do público para se despedir da família foi autorizada a partir das 9h30. 
Ainda durante esta tarde, às 16h, os três serão enterrados no Cemitério Jardim da Paz, que fica no bairro Civit II, também na Serra. As informações foram divulgadas pela própria assessoria do parlamentar, por meio das redes sociais, em uma publicação feita no início desta madrugada.

O ACIDENTE

Pouco após as 12h deste sábado (23), um carro e uma carreta colidiram frontalmente na BR 101, em Jaguaré, na Região Norte do Estado. Horas depois, descobriu-se que os três ocupantes do veículo de passeio, que morreram na hora, eram o vereador Cabo Porto, a esposa dele e o filho mais novo do parlamentar, de apenas quatro anos de idade.
Imagem feita após o acidente mostra como ficou o carro onde a família estava Crédito: Corpo de Bombeiros de Linhares
De acordo com o motorista da carreta, que seguia no sentido Sul da rodovia, o parlamentar tentava fazer uma ultrapassagem, quando aconteceu o acidente. Eu estava a 80 km/h, ele tentou ultrapassar e entrou na minha frente. Eu freei o caminhão, mas não teve jeito, contou Adenilton Belmonte dos Passos, que não se feriu.

Veja Também

Assessoria publica foto e nota sobre morte de Cabo Porto e família

Imagens aéreas mostram local de acidente que matou Cabo Porto e família no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas
Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados