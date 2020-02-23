Velório do vereador Cabo Porto acontece na Câmara da Serra

Cabo Porto com a esposa e o filho. A família morreu em um acidente neste sábado (22) Crédito: Reprodução | Facebook

O velório do vereador Jucélio Nascimento Porto, mais conhecido como Cabo Porto, da esposa dele, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, e do filho João Vasconcelos Porto, acontece na manhã deste domingo (23), na Câmara da Serra. A entrada do público para se despedir da família foi autorizada a partir das 9h30.

Ainda durante esta tarde, às 16h, os três serão enterrados no Cemitério Jardim da Paz, que fica no bairro Civit II, também na Serra. As informações foram divulgadas pela própria assessoria do parlamentar, por meio das redes sociais, em uma publicação feita no início desta madrugada.

O ACIDENTE

Imagem feita após o acidente mostra como ficou o carro onde a família estava Crédito: Corpo de Bombeiros de Linhares