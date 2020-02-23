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Soldado morre em acidente na Serra e polícia faz buscas pela arma

Policial militar se envolveu em um acidente neste sábado (22); junto ao corpo estava o coldre da pistola vazio

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 10:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 10:05
Soldado Marrony atuava na PMES há seis anos; idade dele não foi revelada Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um policial militar morreu na noite deste sábado (22), ao bater a motocicleta que dirigia em um poste do bairro Portal de Jacaraípe, na Serra. Logo após o acidente, junto ao corpo do soldado Marrony Oliveira Silva, foi encontrado um coldre vazio. Ou seja, sem a pistola  que, agora, está sendo procurada pela Polícia Civil, informou em nota a PM.
Soldado morre em acidente na Serra e polícia faz buscas pela arma
A batida aconteceu por volta das 22h e o soldado morreu ainda no local, de acordo com a Polícia Militar. O corpo de Marrony Oliveira Silva foi recolhido por uma equipe de perícia e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Outros detalhes não foram informados. O policial atuava junto à Corporação desde novembro de 2014.

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