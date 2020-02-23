Um policial militar morreu na noite deste sábado (22), ao bater a motocicleta que dirigia em um poste do bairro Portal de Jacaraípe, na Serra. Logo após o acidente, junto ao corpo do soldado Marrony Oliveira Silva, foi encontrado um coldre vazio. Ou seja, sem a pistola que, agora, está sendo procurada pela Polícia Civil, informou em nota a PM.
Soldado morre em acidente na Serra e polícia faz buscas pela arma
A batida aconteceu por volta das 22h e o soldado morreu ainda no local, de acordo com a Polícia Militar. O corpo de Marrony Oliveira Silva foi recolhido por uma equipe de perícia e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Outros detalhes não foram informados. O policial atuava junto à Corporação desde novembro de 2014.