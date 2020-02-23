Morte nos EUA: Sergio Moro parabeniza PM do ES por prisão de capixabas

Na noite deste sábado (22), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, parabenizou na sua conta do Twitter a polícia capixaba pela prisão de dois homens acusados de matar uma brasileira nos Estados Unidos. E ainda afirmou que: "O Brasil não é refúgio de criminosos".
O crime aconteceu no dia 30 de janeiro em Los Angeles, na Califórnia. A vítima era Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, mais conhecida como Ana Paula Braga, 23 anos. A motorista de aplicativo teria sido morta no seu apartamento por Thiago Philipe Souza Bragança e Wenderson Júnior Dalbem Silva.
Thiago e Wenderson foram presos em Cariacica, neste sábado (22), após uma operação conjunta entre as polícias capixabas.
