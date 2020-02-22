Capixabas são presos por suspeita de assassinato de brasileira nos EUA

Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, mais conhecida como Ana Paula Braga, assassinada nos EUA Crédito: Rede Sociais

Dois capixabas foram presos em Cariacica neste sábado (22) como suspeitos de assassinar uma brasileira nos Estados Unidos . De acordo com a investigação, Thiago Philipe Souza Bragança e Wenderson Júnior Dalbem Silva teriam matado Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, mais conhecida como Ana Paula Braga, no apartamento da vítima, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, e ocultado o corpo da jovem de 23 anos.

Ana Paula morava há pouco mais de um ano nos EUA. Em seu último endereço, em Los Angeles, trabalhava como motorista de aplicativo. A última vez que a família teve contato com a moça foi no dia 29 de janeiro, um dia antes do crime. A mãe da moça, Delma Felix, mora no interior de Minas Gerais e pede ajuda para localizar o corpo da filha.

Na última sexta-feira (22), a 1ª Vara Criminal De Vitória emitiu os mandados de prisão provisória e de busca e apreensão a uma residência onde os suspeitos estavam em Cariacica. Ambos ficarão presos temporariamente por 30 dias com base nos artigos 240 e 242, do Código de Processo Penal. Eles não devem ser extraditados por serem brasileiros.

Thiago Philipe Souza Bragança e Wenderson Júnior Dalbem Silva, suspeitos de matarem Ana Paula, foram presos no ES Crédito: Redes sociais

A prisão também ocorre para impedir que os suspeitos fujam novamente, já que depois de terem cometido o crime, de acordo com a polícia, os suspeitos teriam percorridos três países (Estados Unidos, México e Brasil).

De acordo com o secretário de Segurança do Estado, Roberto Sá, em entrevista à TV Gazeta, os dois confessaram o crime para a polícia capixaba. Ainda segundo ele, a ação da polícia capixaba ocorreu por meio do Grupo Integrado de Operação de Segurança Pública (Giosp), que integra todas as inteligências das agências de segurança do Estado.

Assim que foi alertada sobre a presença dos suspeitos no Espírito Santo, o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) abriu o inquérito do caso que foi encaminhado para a 1ª Vara Criminal de Vitória, que decretou a prisão preventiva dos suspeitos. A Polícia Federal (PF) e o 7º Batalhão da Polícia Miliar de Cariacica estavam de campana observando os suspeitos. Quando tiveram a informação da expedição do mandado, entraram em ação. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também participou da ação.

ENTENDA O CASO

Ana Paula teria sido morta no dia 30 de janeiro deste ano na West 39th Street, em Los Angeles, por Thiago Philipe Souza Bragança e Wenderson Júnior Dalbem Silva. De acordo com a polícia, eles teriam estrangulado a vítima com fio de um equipamento elétrico. Depois, envolveram o corpo da jovem em um edredom e o transportaram para outro local.

A polícia americana teve acesso às imagens de câmeras de videomonitoramento que mostram os suspeitos entrando no apartamento de Ana Paula e mais tarde saindo com um grande volume, idêntico ao edredom em que a vítima aparece enrolada no mencionado vídeo. A polícia encontrou vestígios de sangue no apartamento de Ana Paula.

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De acordo com uma reportagem do jornal americano News 4 , no dia 19 de fevereiro, a polícia americana achou um Honda sedan branco de 2015 de Ana no cassino Remington Park, na cidade de Oklahoma, no Centro-Oeste americano.

O veículo estava a 2,2 mil quilômetros de distância da cidade de origem de Ana e abandonado há semanas. Uma câmera de vigilância próxima ao local mostrou duas pessoas deixando o carro em uma minivan verde. Do lado de fora do carro, os policiais encontraram a identidade da vítima.

De acordo com as investigações, após cometerem o crime, os suspeitos fugiram para o México e, em seguida, retornaram ao Brasil. Ambos foram a princípio para Pancas, Noroeste do Espírito Santo, na divisa com Minas Gerais. Ficaram na casa dos avós paternos de Thiago, que foram ameaçados por ele no intuito de obter vantagem econômica.

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Durante sua permanência, Thiago enviou um vídeo do apartamento da vítima para intimidar seu pai, ameaçando que faria o mesmo com os avós se não lhe desse dinheiro. Além disso, os suspeitos enviaram arquivos de áudio descrevendo o crime para um primo e o irmão mais novo de Thiago. A polícia de Los Angeles confirmou que a cena do crime é exatamente como demonstrado no vídeo.