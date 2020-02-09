  Feminicídio: recepcionista é assassinada a facadas pelo ex em Anchieta
Violência contra a mulher

Feminicídio: recepcionista é assassinada a facadas pelo ex em Anchieta

Pai de Lúcia Márcia Pastor Correa , um idoso, tentou impedir o crime e foi ferido.  O autor do crime, ex-companheiro da vítima foi preso em flagrante

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 17:31

Redação de A Gazeta

Lúcia Márcia Pastor Correa foi morta pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento Crédito: Reprodução
Uma mulher de 38 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro, no bairro Guanabara, em Anchieta, Litoral Sul do Estado, na noite de sexta-feira (07). Lúcia Márcia Pastor Correa estava com o pai em casa quando a porta foi arrombada. O pai da vítima, um idoso, também foi ferido ao impedir o crime. O assassino foi preso no local depois de ter feito o ex-sogro de refém até a chegada da polícia.

Segundo familiares, a recepcionista Lúcia Márcia Pastor Correa trabalhava em Anchieta há muitos anos. O pai a visitou pois estava ajudando a filha a construir uma casa. Recentemente, a vítima havia terminado o relacionamento, mas não parentes não imaginavam que o caso terminaria de forma trágica.
Ele arrombou a porta. Estavam dormindo. Já chegou abraçando e esfaqueando a Lúcia. Meu tio ficou ferido, pois tentou segurar a faca. Depois ele segurou meu tio, fez ele refém até a polícia chegar. Ele está muito abalado ainda, assim como toda a família. Nunca imaginávamos que algo assim pudesse acontecer a ela, contou a prima da vítima, Talita Correa.

PRESO EM FLAGRANTE

Segundo a Polícia Civil, o ex-namorado de 38 anos foi preso em flagrante após confessar que matou a recepcionista a golpes de faca. 
"Em depoimento, ele relatou que conviveu com a vítima por cerca de um ano e meio, e que, juntos, construíram uma casa no município de Anchieta. Mas o relacionamento terminou, eles não chegaram a um acordo com relação ao imóvel e ela ficou morando lá. Na sexta-feira à noite, ele foi até a casa novamente e, como ela não aceitou conversar, o suspeito a esfaqueou até a morte"
Jeferson Wagner - Delegado responsável pela autuação do suspeito
À polícia, o suspeito contou, ainda, que foi ao encontro da ex-companheira levando uma faca, escondida sob a jaqueta, já com o objetivo de feri-la caso não houvesse diálogo. Por volta das 23h de sexta-feira, a Polícia Militar foi acionada pelo Ciodes para atender a ocorrência em que a mulher tinha sido esfaqueada.
No local, os policiais encontraram a vítima de 38 anos já sem vida, caída no chão, e o assassino em luta corporal com o pai da vítima, que tentou defendê-la. O pai de Lúcia foi levado ao pronto-atendimento de Anchieta, com ferimentos de faca nas mãos e no glúteo, e o suspeito para a Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio consumado e tentativa de homicídio, e encaminhado ao sistema prisional.
Lúcia Márcia era mãe de um casal, um adolescente de 17 anos e uma jovem de 19 anos, que viviam com o ex-marido da recepcionista. O velório aconteceu na tarde deste domingo (09) na capela da comunidade de Virgínia Nova, interior de Vargem Alta. O sepultamento foi realizado às 15h30, no cemitério local.
"Lúcia vem de uma família de outras seis irmãs. Era muito trabalhadora desde nova, com os pais na roça. Era muito alegre, bem humorada. Estamos chocados e queremos justiça, pois nada vai trazê-la de volta. Nada vai suprir a falta dela"
Talita Correa - Prima da vítima

