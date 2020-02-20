Caso Alice: mais um suspeito de envolvimento no crime é preso

Outro suspeito de envolvimento no assassinato de Alice da Silva Almeida, de 3 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (20). A prisão foi efetuada pela Polícia Militar no bairro Jardim de Alah, em Cariacica, após o recebimento de uma denúncia sobre a localização do criminoso, identificada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar.

Alice da Silva Almeida Crédito: Arquivo pessoal

Na manhã desta quinta-feira (20), foi preso o primeiro suspeito do crime , em ação da Polícia Civil com o apoio da Guarda Municipal. A prisão aconteceu no mesmo município do crime, Vila Velha, e visava desarticular o tráfico de drogas no bairro Dom João Batista.

Responsável pela operação da prisão do segundo suspeito, o Sargento Leonardo Prattes, comandante do Pelotão de Força Tática de Vila Velha, afirmou que o sujeito confirmou sua participação no crime.

"A participação dele é inegável, inclusive ele não negou estar com os indivíduos que perpetraram o crime, porém ele não assumiu a autoria e passou informações que somente quem participou do crime poderia saber", afirmou.

O sargento também informou que, com o suspeito, foi encontrado uma quantia em dinheiro, e que não era possível identificar a legitimidade do montante. Ele afirmou que a casa na qual o suspeito foi encontrado poderia se tratar de um ponto de comércio.

RELEMBRE O CASO

Alice da Silva Almeida, de 3 anos, foi assassinada no quintal de sua casa, no bairro Dom João Batista, Em Vila Velha, vítima de bala perdida. A menina foi atingida por dois disparos, na noite do dia 9 de fevereiro. Segundo informações, o alvo dos criminosos era um jovem de 17 anos que, ao tentar escapar, invadiu o quintal da casa da família de Alice.

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