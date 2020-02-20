Caso Alice: suspeito de envolvimento na morte de menina é preso

Alice da Silva Almeida Crédito: Arquivo pessoal

Polícia Civil prendeu, durante uma operação na manhã desta quinta-feira (20), um dos suspeitos de envolvimento na morte da menina Alice da Silva Almeida, de 3 anos, morta a tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha , no dia 9 de fevereiro. A ação, que aconteceu no mesmo município do crime e tinha objetivo de desarticular o tráfico de drogas no bairro Dom João Batista, contou com o apoio da Guarda Municipal e prendeu três pessoas no total.

A operação começou por volta das 7 horas desta quinta-feira (20) em vários bairros de Vila Velha. De acordo com Guarda Municipal do município, a ação aconteceu por meio da Delegacia Especializada de Homicídios (DHPP), em conjunto com a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), com apoio da Guarda.

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"Na data de hoje (as delegacias) cumpriram três mandados de prisão referentes as investigações da guerra do tráfico da região de Dom João Batista, bem como, diversos mandados de busca e apreensão, onde foram apreendidos drogas e arma. Um dos presos é referente ao recente homicídio de uma criança de 3 anos de idade. As investigações seguem sob segredo de Justiça", informou a Guarda Municipal, por nota.

Alice era neta de um sargento da Polícia Militar e morreu após ser atingida por tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na noite do último dia 9. O crime aconteceu por volta das 20 horas. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

"Encontramos uma pessoa que é investigado de envolvimento na morte da pequena Alice. Não é possível precisar se ele atirou, mas estava na cena do crime. Este indivíduo foi interrogado. Isso não vai ficar impune, as polícias estão trabalhando muito e contamos com a contribuição da sociedade com denúncias pelo 181. Não vamos descansar enquanto não conseguirmos prender os autores e demais envolvidos naquele episódio tão delicado", afirmou o secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá.

Durante a operação, uma arma também foi apreendida com o suspeito e será encaminhada para exames de micro-comparação balística. O secretário não soube precisar quantos mandados de busca e apreensão foram expedidos contra os envolvidos na morte da criança.

Além do suspeito de envolvimento na morte de Alice, também foram detidas outras três pessoas, dois por envolvimento com o tráfico de drogas rival ao do suspeito - que eram investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha - e também um terceiro por tráfico de drogas.

Alice da Silva Almeida Crédito: Arquivo pessoal

DIA DO CRIME

Um adolescente de 17 anos também foi baleado. Informações apontam que esse rapaz era o alvo dos criminosos. Para fugir dos bandidos, ele teria entrado na casa da família da criança. Na perseguição, a menina acabou atingida por pelo menos dois disparos.

adolescente desapareceu depois de ser socorrido no Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha. O menor foi encontrado por agentes da DHPM no dia 11 de fevereiro. Ele prestou depoimento na condição de vítima de tentativa de homicídio e foi liberado.