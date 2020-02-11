Caso Alice: polícia identifica suspeitos de tiroteio em Vila velha

Alice da Silva Almeida Crédito: Arquivo pessoal

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Roberto Sá, afirmou que a polícia já identificou alguns dos suspeitos de participarem da troca de tiros que matou a menina Alice Almeida, de três anos, no domingo (9). O crime aconteceu quando a criança brincava no quintal de casa, em Vila Velha.

"A investigação avançou, não podemos falar muito para não atrapalhar. Algumas pessoas do contexto daquele crime foram identificadas, mas sobre quem efetivamente apertou o gatilho, isso é objeto de investigação ainda" Roberto Sá - Secretário Estadual de Segurança

Segundo a polícia, no dia do crime, um adolescente de 17 anos estava sendo perseguido por atiradores. Na fuga, ele pulou o muro da casa onde morava a criança.

Os atiradores continuaram a perseguição, também entraram no quintal da casa e acabaram acertando a menina. Alice da Silva Almeida chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Secretário de Segurança Pública do ES diz que polícia está trabalhando incansavelmente para prender envolvidos em crime Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Roberto Sá ainda confirmou que o adolescente alvo dos disparos fugia dos criminosos e não estava armado. Ele foi ouvido pela polícia como vítima de tentativa de homicídio, por isso foi liberado após depoimento.

"SERÁ CAÇADO POR NÓS"

De acordo com o secretário, a polícia está empenhada em uma verdadeira caça ao suspeito de atirar e matar a menina Alice.

"Todos nós, governo, policiais, estamos consternados, tristes, obviamente, e indignados e revoltados com essa insanidade praticada por esse criminoso. Mas ele vai ter o seu destino, porque será caçado por nós até ser identificado e preso" Roberto Sá - Secretário Estadual de Segurança