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Em Vila Velha

Pai de adolescente que matou motorista no ES entregou filho à polícia

Adolescente de 16 anos confessou que participou dos crimes envolvendo motoristas de aplicativo. Ele era o responsável por esfaquear as vítimas

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 18:57
Rua Cândido Portinari, onde motorista de aplicativo foi esfaqueado, em Vila Velha Crédito: TV Gazeta
Um dos adolescentes apreendidos pela polícia por ter assassinado a facadas um motorista de aplicativo e deixado outro gravemente ferido durante assaltos na última semana na Grande Vitória foi entregue à polícia pelo próprio pai. O rapaz, de 16 anos, confessou o crime à família.
O secretário de Estado da Segurança Pública, Roberto Sá, explicou que durante as investigações, e por meio de denúncias anônimas, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos chegou ao nome de um dos suspeitos dos crimes. Com isso, a polícia passou a monitorar o bairro onde o adolescente morava.
"Ele estava vendo uma movimentação policial frequente no local e ficou nervoso. O pai percebeu e perguntou se ele tinha se envolvido em alguma confusão. O rapaz acabou admitindo envolvimento nos crimes"
Roberto Sá - Secretário de Segurança
Ao saber da participação do filho, o pai do adolescente de 16 anos o levou até a delegacia. No mesmo momento, a Polícia Civil foi até a casa do jovem, para realizar uma apreensão. Porém, ao chegar lá, policiais foram informados por vizinhos que o jovem tinha acabado de sair com o pai para a delegacia.

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"Ele levou o filho para se entregar. Na delegacia, o jovem confessou os dois crimes e entregou os outros três adolescentes que também participaram. Em nenhum momento ele mostrou arrependimento. É um jovem extremamente violento, visto que tirou a vida de uma pessoa e deixou outra ferida", declarou Arruda. 
Os quatro adolescentes, dois rapazes de 15 e 16 anos, e duas meninas de 15 e 17, foram encaminhados para unidades socioeducativas.

OS CRIMES

O primeiro crime aconteceu no último domingo (16) em Cariacica. Quatro adolescentes, duas meninas e dois meninos, solicitaram uma corrida no bairro Jardim Botânico. Durante o trajeto, um dos adolescentes, de 15 anos, que estava sentado no banco da frente, puxou o freio de mão. Do banco de trás, o rapaz de 16 anos começou a esfaquear o motorista, de 36 anos, segundo a polícia.  
A vítima abandonou o carro e saiu correndo. Uma equipe da Força Nacional socorreu o motorista e o encaminhou para o hospital. Já os adolescentes fugiram com o veículo, o abandonando em matagal no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, para buscar no dia seguinte. Porém, quando retornaram no local, a polícia já havia recuperado o carro.
Local em que motorista de aplicativo foi socorrido após ser esfaqueado por assaltantes Crédito: Caique Verli
Como o objetivo dos adolescentes era trocar um carro por uma arma no valor de R$ 1.000, eles decidiram cometer um segundo assalto. Na segunda-feira (17), os dois rapazes pediram uma corrida para a Barra do Jucu, em Vila Velha. Assim como no primeiro assalto, um dos adolescentes sentou no banco da frente e o outro atrás. 
Em determinado ponto do trajeto, o garoto que estava no banco traseiro pegou um fio de computador e enforcou o motorista, identificado como Acássio Caliman, 65 anos. O adolescente de 16 anos, que estava na frente, passou a esfaquear a vítima."Ele deferiu vários golpes de facas. O motorista até tentou reagir, mas não tinha forças. Depois retirou o motorista aos chutes do carro. É um adolescente com uma perversidade sem tamanho", disse José Darcy de Arruda.
Acássio Caliman foi assassinado enquanto trabalhava Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Acássio foi retirado do veículo pelos próprios adolescentes, que fugiram com o carro. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu. Assim como no primeiro crime, os jovens abandonaram o carro para distrair a polícia. Porém, ao retornar para buscar o veículo, ele também já tinha sido localizado por uma equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. 

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