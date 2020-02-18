Motorista de aplicativo morre após ser esfaqueado dentro de carro em Vila Velha

Rua Cândido Portinari, local onde aconteceu o crime Crédito: TV Gazeta

O crime aconteceu por volta das 17h, na Rua Cândido Portinari, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Uma moradora do bairro, que não quis se identificar, passava pela rua no momento em que viu Cássio saindo do carro. Ela conversou com a reportagem da TV Gazeta.

"Tomei um susto. A pessoa que deu as facadas saiu logo depois e desferiu outro golpe de faca nele. O senhor saiu cambaleando do carro e foi andando até cair na calçada. Aí eu e um grupo de pessoas saímos correndo para prestar socorro. Liguei para o Samu, que demorou uma hora para chegar" Sem identificação - Moradora da Barra do Jucu

Ela disse que, junto com os outros, estancou o sangue do homem esfaqueado, que chegou a perder a consciência várias vezes. "Ele estava amarelo, abatido e preocupado com os bens materiais, porque era o ganha-pão dele", complementou. A mulher lamenta a situação da falta de segurança no bairro.

"Moro aqui na região há dez anos, morar na Barra é maravilhoso. Mas, de uns tempos pra cá, está uma insegurança total, muitos assaltos nos pontos de ônibus. Ficamos muito tristes, porque poderia ser diferente. Pagamos nossos impostos em dia, queremos segurança e saúde", pediu a mulher que não quis se identificar.

O SOCORRO

Quem ajudou nos primeiros-socorros ao idoso foi uma outra mulher que mora na rua onde o crime aconteceu. A salva-vidas chegava do serviço e prestou o atendimento. "Ela sabe como lidar com esses casos, foi conversando com ele, e aí conseguimos pegar nome, idade. Ele disse que era motorista de aplicativo. Não entendemos se o homem que esfaqueou era passageiro, se foi um assalto... Não sabemos o que houve, o senhor não conseguia falar direito", completou.

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