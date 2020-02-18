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Motorista de aplicativo é esfaqueado na Barra do Jucu, em Vila Velha

Crime aconteceu na Rua Cândido Portinari  nesta segunda-feira (17); uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que o senhor, de 65 anos, sai do carro cambaleando

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 21:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 21:28
Rua Cândido Portinari, na Barra do Jucu, onde crime aconteceu Crédito: TV Gazeta
Um senhor de 65 anos, que trabalha como motorista de aplicativo, foi esfaqueado no fim da tarde desta segunda-feira (17) na Barra do Jucu, em Vila Velha. De acordo com uma moradora do bairro, que não quis se identificar, ela passava pela Rua Cândido Portinari na hora, quando ouviu gritos e viu o homem saindo de dentro do carro, um Prisma branco, cambaleando.(veja vídeo abaixo).
"Tomei um susto. A pessoa que deu as facadas saiu logo depois e desferiu outro golpe de faca nele. O senhor saiu cambaleando do carro e foi andando até cair na calçada. Aí eu e um grupo de pessoas saímos correndo para prestar socorro. Liguei para o Samu, que demorou uma hora para chegar", afirmou a moradora.
Ela disse que, junto com os outros, estancou o sangue do homem esfaqueado, que chegou a perder a consciência várias vezes. "Ele estava amarelo, abatido e preocupado com os bens materiais, porque era o ganha-pão dele", complementou.
A mulher lamenta a situação da falta de segurança no bairro. "Moro aqui na região há dez anos, morar na Barra é maravilhoso. Mas, de uns tempos pra cá, está uma insegurança total, muitos assaltos nos pontos de ônibus. Ficamos muito tristes porque poderia ser diferente. Pagamos nossos impostos em dia, queremos segurança e saúde", pediu a mulher que não quis se identificar.

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O SOCORRO

Quem ajudou nos primeiros-socorros ao idoso foi uma outra mulher que mora na rua onde o crime aconteceu. A salva-vidas chegava do serviço e prestou o atendimento. "Ela sabe como lidar com esses casos, foi conversando com ele e aí conseguimos pegar nome, idade, ele disse que era motorista de aplicativo. Não entendemos se o homem que esfaqueou era passageiro, se foi um assalto... Não sabemos o que houve, o senhor não conseguia falar direito", completou.
A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Militar para mais detalhes, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima, que foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória.

SEGUNDO CASO EM MENOS DE 24 HORAS

Na noite de domingo (16), um motorista de aplicativo de 36 anos também foi esfaqueado por criminosos - dois homens e duas mulheres - que se passaram por clientes para tentar assaltá-lo no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, na noite deste domingo (16).
O motorista abandonou o carro e saiu correndo. Ele foi socorrido por uma viatura da Força Nacional. Os criminosos fugiram com o veículo e ainda não foram localizados. Uma moradora do bairro viu o momento em que o motorista de aplicativo aguardava o socorro na calçada, antes da chegada da Força Nacional: "Deu pra ver que ele estava ferido no pescoço e bastante ensanguentado, com um rapaz tentando estancar o sangue. Ele não falava nada"

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