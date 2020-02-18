Motorista de aplicativo é esfaqueado na Barra do Jucu, em Vila Velha

Rua Cândido Portinari, na Barra do Jucu, onde crime aconteceu Crédito: TV Gazeta

(veja vídeo abaixo). Um senhor de 65 anos, que trabalha como motorista de aplicativo, foi esfaqueado no fim da tarde desta segunda-feira (17) na Barra do Jucu, em Vila Velha . De acordo com uma moradora do bairro, que não quis se identificar, ela passava pela Rua Cândido Portinari na hora, quando ouviu gritos e viu o homem saindo de dentro do carro, um Prisma branco, cambaleando.

"Tomei um susto. A pessoa que deu as facadas saiu logo depois e desferiu outro golpe de faca nele. O senhor saiu cambaleando do carro e foi andando até cair na calçada. Aí eu e um grupo de pessoas saímos correndo para prestar socorro. Liguei para o Samu, que demorou uma hora para chegar", afirmou a moradora.

Ela disse que, junto com os outros, estancou o sangue do homem esfaqueado, que chegou a perder a consciência várias vezes. "Ele estava amarelo, abatido e preocupado com os bens materiais, porque era o ganha-pão dele", complementou.

A mulher lamenta a situação da falta de segurança no bairro. "Moro aqui na região há dez anos, morar na Barra é maravilhoso. Mas, de uns tempos pra cá, está uma insegurança total, muitos assaltos nos pontos de ônibus. Ficamos muito tristes porque poderia ser diferente. Pagamos nossos impostos em dia, queremos segurança e saúde", pediu a mulher que não quis se identificar.

O SOCORRO

Quem ajudou nos primeiros-socorros ao idoso foi uma outra mulher que mora na rua onde o crime aconteceu. A salva-vidas chegava do serviço e prestou o atendimento. "Ela sabe como lidar com esses casos, foi conversando com ele e aí conseguimos pegar nome, idade, ele disse que era motorista de aplicativo. Não entendemos se o homem que esfaqueou era passageiro, se foi um assalto... Não sabemos o que houve, o senhor não conseguia falar direito", completou.

A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Militar para mais detalhes, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima, que foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória.

SEGUNDO CASO EM MENOS DE 24 HORAS