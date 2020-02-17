Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ajudinha extra

Homem dá rasteira e ajuda guarda municipal a pegar suspeito na Serra

Vídeo mostra perseguição que aconteceu nesta segunda-feira (17); dois jovens foram detidos por suspeita de tráfico de drogas

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 19:23
Depois de correr da Guarda Civil Municipal da Serra, um jovem acabou detido ao levar uma rasteira de um homem que passava pela Avenida José Moreira Martins Rato, no bairro de Fátima. O vídeo acima mostra o golpe e parte da perseguição, que aconteceu por volta das 11h20 desta segunda-feira (17).
De acordo com a Prefeitura da Serra, dois jovens começaram a correr com a aproximação dos agentes, durante um patrulhamento de rotina na região. Após a perseguição, os dois jovens  um maior e outro menor de idade  foram levados para a Terceira Delegacia Regional da Serra, por suspeita de tráfico de drogas.
> Leia mais reportagens de Polícia
Com eles, foram apreendidos: 46 pinos e 41 papelotes com substância análoga à cocaína, 49 buchas de substância semelhante à maconha e R$ 132,70 em dinheiro.
A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber o encaminhamento dado a cada um dos suspeitos, mas não obteve retorno até o momento desta publicação.

Veja Também

Polícia prende três suspeitos de matar mulher em Cariacica

Dupla é detida com carro roubado em Vitória

Imagens mostram homens saindo de carro onde foi encontrado corpo em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados