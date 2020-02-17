Homem dá rasteira e ajuda guarda municipal a pegar suspeito na Serra

Depois de correr da Guarda Civil Municipal da Serra, um jovem acabou detido ao levar uma rasteira de um homem que passava pela Avenida José Moreira Martins Rato, no bairro de Fátima. O vídeo acima mostra o golpe e parte da perseguição, que aconteceu por volta das 11h20 desta segunda-feira (17).
De acordo com a Prefeitura da Serra, dois jovens começaram a correr com a aproximação dos agentes, durante um patrulhamento de rotina na região. Após a perseguição, os dois jovens um maior e outro menor de idade foram levados para a Terceira Delegacia Regional da Serra, por suspeita de tráfico de drogas.
Com eles, foram apreendidos: 46 pinos e 41 papelotes com substância análoga à cocaína, 49 buchas de substância semelhante à maconha e R$ 132,70 em dinheiro.
A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber o encaminhamento dado a cada um dos suspeitos, mas não obteve retorno até o momento desta publicação.