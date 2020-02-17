Dupla é detida com carro roubado em Vitória

Polícia Militar realiza prisão de rapaz na Ilha do Príncipe Crédito: Thalita Mathias

Dois homens foram detidos na tarde desta segunda-feira (17), dentro de um veículo roubado, na entrada do bairro Ilha do Príncipe, em Vitória. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

Segundo informações da Polícia Militar, no início da tarde foram recebidas informações das equipes do videomonitoramento de Vitória de que um veículo roubado trafegava pela Avenida Vitória, no sentido Centro.

Diante da ocorrência, um cerco com a presença de um helicóptero e seis viaturas da PM foi montado, seguindo o veículo pelas ruas da capital. Na entrada do bairro da Ilha do Príncipe, o carro foi abordado e um dos indivíduos que estava em seu interior foi capturado. De acordo com testemunhas, um dos homens tentou fugir, mas acabou preso.