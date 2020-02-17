Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia

Dupla é detida com carro roubado em Vitória

Dois homens foram abordados na Ilha do Príncipe. Equipes da Polícia Militar seguem no local para o acompanhamento da ocorrência

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 16:51
Polícia Militar realiza prisão de rapaz na Ilha do Príncipe Crédito: Thalita Mathias
Dois homens foram detidos na tarde desta segunda-feira (17), dentro de um veículo roubado, na entrada do bairro Ilha do Príncipe, em Vitória. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.
Segundo informações da Polícia Militar, no início da tarde foram recebidas informações das equipes do videomonitoramento de Vitória de que um veículo roubado trafegava pela Avenida Vitória, no sentido Centro.
> Leia mais reportagens de Polícia
Diante da ocorrência, um cerco com a presença de um helicóptero e seis viaturas da PM foi montado, seguindo o veículo pelas ruas da capital. Na entrada do bairro da Ilha do Príncipe, o carro foi abordado e um dos indivíduos que estava em seu interior foi capturado. De acordo com testemunhas, um dos homens tentou fugir, mas acabou  preso. 
Os dois homens foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória, onde o caso foi registrado. 

Veja Também

Mulher reconhece corpo do irmão encontrado em carro no bairro Santa Tereza

Homicídios diminuíram 21,1% de janeiro a outubro de 2019 no país

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados