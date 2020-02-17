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Brasil

Homicídios diminuíram 21,1% de janeiro a outubro de 2019 no país

Segundo o  Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o índice, mais de 8,7 mil vidas foram preservadas no período

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 14:29
Foi registrada também redução de 38,5% nos crimes de roubo à instituição financeira Crédito: Divulgação
O número de homicídios no Brasil diminuiu 21,1%, de janeiro a outubro do ano passado em relação ao mesmo período de 2018, segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com base nas informações do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp). Com isso, segundo o ministério, mais de 8,7 mil vidas foram preservadas no período.
As informações fazem parte dos boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal, compiladas pelo ministério por meio da plataforma Sinesp, que indicam ainda diminuição nos crimes de roubo seguido de morte (23,1%), tentativa de homicídio (6,5%), lesão corporal seguida de morte (5,2%) e estupro (5,7%).
Foi registrada também redução de 38,5% nos crimes de roubo à instituição financeira, furto de veículos (12,2%), roubo de carga (22%) e roubo de veículo (26,6%)
O Sinesp é uma plataforma de informações integradas, que possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança pública. As informações são validadas pela Secretaria de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, por meio dos boletins de ocorrência de todos os municípios, regiões administrativas, estados e do Distrito Federal.
Com informações da Agência Brasil 

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