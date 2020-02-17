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Mistério

Um ano após morte de servidor federal, investigação ainda não foi concluída

O inquérito policial era conduzido pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, mas foi enviado para o Ministério Público do Espírito Santo, com pedido para que fosse investigado pela Polícia Federal

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 13:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 13:57
Corpo de Cláudio Henrique Batista foi velado na Capela Mortuária do Cemitério São José, em Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Continua o mistério em torno da morte do servidor federal Cláudio Henrique Batista, de 42 anos, assassinado a tiros no dia 5 de fevereiro de 2019, no bairro Colina, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. O crime que chocou a cidade está sendo investigado há mais de um ano e ainda não foi concluído.
Durante seis meses o inquérito policial foi presidido pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Na época, o então titular da DHPP, delegado André Costa, afirmou que o crime não tinha relação com o trabalho desempenhado pela vítima, que atuava como assistente de juiz, na Justiça Federal da cidade.
Nesse momento da investigação, nenhum dado colhido até agora no inquérito policial sinaliza qualquer relação com o homicídio e as atribuições desempenhadas pelo Cláudio. Não há nenhum dado até o presente momento que vincule o homicídio praticado contra o Cláudio e as atribuições exercidas na Justiça Federal, comentou Costa durante coletiva de imprensa no dia 14 de fevereiro de 2019.
As investigações da Polícia Civil continuaram, mas em agosto do ano passado, o inquérito policial foi encaminhado para o Ministério Público do Espírito Santo com o pedido para que fosse enviado para a Polícia Federal. A justificativa, segundo a PC, era que o homicídio poderia envolver outros crimes cometidos em outros Estados e, por esse motivo, deveria ser investigado por uma instância superior.
Questionado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Linhares, informou apenas que a investigação tramita sob sigilo.
A Polícia Federal informou, por meio de nota, que ainda não foi notificada sobre o processo. Caso ocorra o declínio de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal e com a aceitação da competência por esta última, certamente a PF cumprirá seu dever e assumirá a investigação, mas isso não aconteceu até a presente data, ressaltou a PF.

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RELEMBRE O CASO

Cláudio Henrique Batista, de 42 anos, foi assassinado a tiros quando chegava à residência onde morava por volta das 19h30, do dia 5 de fevereiro de 2019. O crime aconteceu no bairro Colina, em Linhares. Cláudio foi baleado ainda dentro do carro em que estava e o assassino cometeu todo o crime em apenas 11 segundos.
Segundo a Polícia Civil, o autor do homicídio utilizou uma pistola 9 milímetros e efetuou nove disparos contra a vítima, que morreu  no local.

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