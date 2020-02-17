Um ano após morte de servidor federal, investigação ainda não foi concluída

Corpo de Cláudio Henrique Batista foi velado na Capela Mortuária do Cemitério São José, em Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Durante seis meses o inquérito policial foi presidido pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Na época, o então titular da DHPP, delegado André Costa, afirmou que o crime não tinha relação com o trabalho desempenhado pela vítima , que atuava como assistente de juiz, na Justiça Federal da cidade.

Nesse momento da investigação, nenhum dado colhido até agora no inquérito policial sinaliza qualquer relação com o homicídio e as atribuições desempenhadas pelo Cláudio. Não há nenhum dado até o presente momento que vincule o homicídio praticado contra o Cláudio e as atribuições exercidas na Justiça Federal, comentou Costa durante coletiva de imprensa no dia 14 de fevereiro de 2019.

As investigações da Polícia Civil continuaram, mas em agosto do ano passado, o inquérito policial foi encaminhado para o Ministério Público do Espírito Santo com o pedido para que fosse enviado para a Polícia Federal. A justificativa, segundo a PC, era que o homicídio poderia envolver outros crimes cometidos em outros Estados e, por esse motivo, deveria ser investigado por uma instância superior.

Questionado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Linhares, informou apenas que a investigação tramita sob sigilo.

A Polícia Federal informou, por meio de nota, que ainda não foi notificada sobre o processo. Caso ocorra o declínio de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal e com a aceitação da competência por esta última, certamente a PF cumprirá seu dever e assumirá a investigação, mas isso não aconteceu até a presente data, ressaltou a PF.

RELEMBRE O CASO

Cláudio Henrique Batista, de 42 anos, foi assassinado a tiros quando chegava à residência onde morava por volta das 19h30, do dia 5 de fevereiro de 2019. O crime aconteceu no bairro Colina, em Linhares. Cláudio foi baleado ainda dentro do carro em que estava e o assassino cometeu todo o crime em apenas 11 segundos.