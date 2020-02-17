Um ano após morte de servidor federal, investigação ainda não foi concluída

Continua o mistério em torno da morte do servidor federal Cláudio Henrique Batista, de 42 anos, assassinado a tiros no dia 5 de fevereiro de 2019, no bairro Colina, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. O crime que chocou a cidade está sendo investigado há mais de um ano e ainda não foi concluído.
Durante seis meses o inquérito policial foi presidido pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Na época, o então titular da DHPP, delegado André Costa, afirmou que o crime não tinha relação com o trabalho desempenhado pela vítima, que atuava como assistente de juiz, na Justiça Federal da cidade.
Nesse momento da investigação, nenhum dado colhido até agora no inquérito policial sinaliza qualquer relação com o homicídio e as atribuições desempenhadas pelo Cláudio. Não há nenhum dado até o presente momento que vincule o homicídio praticado contra o Cláudio e as atribuições exercidas na Justiça Federal, comentou Costa durante coletiva de imprensa no dia 14 de fevereiro de 2019.
As investigações da Polícia Civil continuaram, mas em agosto do ano passado, o inquérito policial foi encaminhado para o Ministério Público do Espírito Santo com o pedido para que fosse enviado para a Polícia Federal. A justificativa, segundo a PC, era que o homicídio poderia envolver outros crimes cometidos em outros Estados e, por esse motivo, deveria ser investigado por uma instância superior.
Questionado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Linhares, informou apenas que a investigação tramita sob sigilo.
A Polícia Federal informou, por meio de nota, que ainda não foi notificada sobre o processo. Caso ocorra o declínio de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal e com a aceitação da competência por esta última, certamente a PF cumprirá seu dever e assumirá a investigação, mas isso não aconteceu até a presente data, ressaltou a PF.
RELEMBRE O CASO
Cláudio Henrique Batista, de 42 anos, foi assassinado a tiros quando chegava à residência onde morava por volta das 19h30, do dia 5 de fevereiro de 2019. O crime aconteceu no bairro Colina, em Linhares. Cláudio foi baleado ainda dentro do carro em que estava e o assassino cometeu todo o crime em apenas 11 segundos.
Segundo a Polícia Civil, o autor do homicídio utilizou uma pistola 9 milímetros e efetuou nove disparos contra a vítima, que morreu no local.