Clima de preocupação entre colegas após morte de servidor federal

“No momento há um clima de consternação natural, de receio e apreensão, um clima de preocupação como consequência do crime. O sindicato está acompanhando o caso através da direção do foro e sabemos que há um grupo de investigadores da Polícia Civil e da Federal em atuação para apurar se o assassinato tem relação com o trabalho ou se é algo relacionado à vida particular do Cláudio. Ainda não há uma posição oficial. Mas posteriormente vamos cobrar as medidas necessárias, tanto de prevenção quanto se fazer Justiça”, afirmou.