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Nada foi levado

Servidor da Justiça Federal é morto a tiros dentro de carro em Linhares

Cláudio Henrique Batista, de 42 anos, estava chegando em casa quando foi executado

Publicado em 

06 fev 2019 às 09:14

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 09:14

Servidor da Justiça Federal foi morto na garagem de casa Crédito: Site Norte Notícia
Um técnico judiciário da Justiça Federal foi assassinado a tiros no início da noite desta terça-feira (06) no Bairro Colina, em Linhares, dentro do carro que dirigia. Cláudio Henrique Batista, de 42 anos, morreu enquanto entrava na garagem de casa.
Segundo fontes ligadas à polícia, ouvidas pela reportagem da TV Gazeta Norte, Cláudio estava chegando em casa no início da noite. Ele foi abordado por dois homens, que logo atiraram contra ele, mas fugiram sem levar nenhum bem. O bairro onde ele morava fica em uma região nobre da cidade.
Cláudio foi morto com pelo menos cinco disparos. O Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local do crime, mas não conseguiu fazer nada, Cláudio já estava morto. A motivação do crime ainda será investigada pela polícia.
Com informações de Kaio Henrique

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