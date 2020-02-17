Polícia prende três suspeitos de matar mulher em Cariacica

Equipe da Polícia recolhe corpo de mulher assassinada em Tabajara, Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no homicídio de uma mulher de 20 anos, no dia 29 de dezembro de 2019, no bairro Tabajara, em Cariacica. As prisões foram realizadas a partir de operações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), chefiada pela delegada Raffaella Aguiar. Contra os suspeitos, dois homens e uma mulher, havia mandados de prisão em aberto.

Inicialmente, dois dos suspeitos, de 18 e 31 anos, foram localizados na zona rural de João Neiva, na última quarta-feira (12). Os homens estavam em uma fazenda e chegaram a atirar contra os policiais. O suspeito de 18 anos foi detido e com ele foi apreendida uma arma de fogo. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto, por homicídio e roubo, além do mandado de prisão temporária. O suspeito ainda foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio contra os policiais. O segundo suspeito conseguiu fugir por um cafezal.

Dois dias depois, a mulher investigada pelo crime foi presa em Colatina durante uma operação da DHPM. A última prisão relacionada ao crime ocorreu na noite de domingo (16), momento em que o homem de 31 anos, que fugiu na operação em João Neiva, foi localizado e preso em Ecoporanga, no distrito de Cotaxé. Em depoimento, o investigado confessou o crime. Além do mandado de prisão temporária pelo homicídio em Cariacica, também existiam mandados de prisão preventiva contra o suspeito, que foram cumpridos.

De acordo com a Polícia Civil, os três suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias.

RELEMBRE O CASO

No último dia 29 de dezembro uma mulher foi assassinada a tiros dentro de casa no bairro Tabajara, em Cariacica. O corpo de dela foi encontrado pela polícia dentro do quarto, na casa onde morava.

De acordo com testemunhas, a vítima morava no local há cerca de um mês com o companheiro e outra mulher. Eles teriam se mudado para o bairro após as fortes chuvas de novembro, que atingiram a residência deles em Cobilândia, Vila Velha.

Vizinhos relataram à polícia que escutaram cerca de 10 tiros durante a madrugada. Por volta das 10h do dia do crime, um morador percebeu a luz acesa e acionou a Polícia Civil.