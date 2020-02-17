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Planalto Serrano

Tia mata sobrinho após briga entre primos na Serra

Crime aconteceu depois que Henrique dos Santos Araújo deu um tapa no rosto da prima, que está grávida. Tia, que também está grávida, se irritou com a situação e decidiu agredir o sobrinho

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 15:48
Tia matou sobrinho, depois que rapaz deu tapa no rosto da prima Crédito: Fernando Madeira
Uma discussão entre primos terminou com um jovem de 21 anos morto, no bairro Planalto Serrano, na Serra. Henrique dos Santos Araújo foi atacado pela tia com uma facada no peito, chegou a ser socorrido e levado ao PA da cidade, mas faleceu na noite de sábado (15).  
De acordo com a mãe do rapaz, Adriana Maria dos Santos, de 38 anos, o crime aconteceu depois que Henrique deu um tapa no rosto da prima, que está grávida. A irmã de Adriana, que também está grávida, se irritou com a situação e decidiu agredir o sobrinho.
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"Foi uma discussão com a minha sobrinha, minha irmã tomou as dores e aconteceu isso. Não sei direito o motivo. O que eu sei é que meu filho bateu na cara da minha sobrinha, que está grávida. Minha irmã, que também está grávida, tinha bebido, tomou as dores da filha e deu uma facada no peito do meu filho. Eu moro no bairro vizinho, quando cheguei meu filho já estava morto", contou.

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"NÃO TENHO ÓDIO", DIZ MÃE

A mãe revelou ainda que brigas como a de sábado (15) não são comuns na família. E apesar de sofrer com a morte do filho, ela afirma que não tem ódio da irmã. 
Henrique dos Santos Araújo foi atacado pela tia com uma facada no peito, no bairro Planalto Serrano, na Serra Crédito: Reprodução
"Discussão toda família tem, mas não tinha briga como essa. Nunca esperava isso. Estou sofrendo muito com a morte do meu filho, mas não tem ódio no meu coração. Por mais que seja minha irmã que tenha tirado a vida do meu filho,  ela é meu sangue também, não tenho ódio", afirmou, antes de pedir por justiça.
"Só quero justiça, nunca que eu vou fazer vingança com as próprias mãos. Ela já causou muito sofrimento para a família. Quem tem que perdoar é Deus. O que eu tenho que fazer é pedir a Deus por ela e pedir para Deus confortar o meu coração"
Adriana Maria dos Santos - Mãe do Henrique

TIA FOI PRESA

Por nota, a Polícia Civil informou que a irmã de Adriana também chegou a ser encaminhada para o hospital, onde esteve sob escolta policial. Ela foi autuada em flagrante por homicídio consumado e encaminhada para o Centro de Triagem de Viana.

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