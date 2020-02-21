Polícia apreende adolescentes suspeitos de matar motorista de aplicativo no ES

A Polícia Civil apreendeu quatro adolescentes suspeitos de envolvimento em dois casos de violência contra motoristas de aplicativo. Em uma dessas ocorrência, os criminosos mataram o motorista Acássio Caliman, de 64 anos, após assaltá-lo em Vila Velha, na última segunda-feira (17). Menos de 24 horas antes, um outro motorista de aplicativo também foi vítima de assalto e foi esfaqueado em Cariacica.
As investigações, segundo a Polícia Civil, apontaram que dois adolescentes do sexo masculino, de 15 e 16 anos, estavam presentes nos dois crimes, e duas meninas, de 15 e 17 anos, estavam no crime DO dia 16, quando a vítima conseguiu sobreviver. Todos já foram levados para unidades socioeducativas.
Mais detalhes sobre as apreensões serão repassados em uma coletiva de imprensa, prevista para acontecer na tarde desta sexta-feira (21), na sede da secretaria estadual de Segurança Pública.
Os crimes provocaram reações da categoria. Motoristas de aplicativo realizaram um protesto na última terça-feira (18), gerando congestionamento em várias ruas de Vitória.