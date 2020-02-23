Cabo Porto e família iriam passar feriado de carnaval em Porto Seguro

Cabo Porto com a esposa e o filho. A família morreu em um acidente neste sábado Crédito: Reprodução/Facebook

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Segundo conhecidos da família presentes no funeral, Cabo Porto passaria o feriado de carnaval na cidade, onde encontraria amigos. A distância entre Serra e Porto Seguro é de 561 quilômetros, e o deslocamento pode durar cerca de oito horas. O acidente aconteceu no início da tarde, em Jaguaré, que fica a 176 quilômetros da Serra, aproximadamente um terço do percurso.

Cabo Porto tem um filho mais velho, de 17 anos, fruto de um relacionamento anterior. O adolescente não viajou com o pai. O subtenente Braga, amigo de Porto e padrinho do jovem, contou que o vereador havia pedido para ele cuidar do filho enquanto viajava. O rapaz esteve presente no velório e no enterro. Segundo os mais íntimos, está perplexo com a perda.

ESPOSA ESTAVA NO 8º PERÍODO DE DIREITO

Thatianni Gonçalves Vasconcelos era estudante de Direito e estava no oitavo período do curso em uma faculdade particular da Serra. Já o filho do casal frequentava a Escola Adventista da Serra. A instituição prestou uma homenagem à família nas redes sociais.