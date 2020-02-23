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Tragédia na BR 101

Cabo Porto e família iriam passar feriado de carnaval em Porto Seguro

Filho mais velho do vereador da Serra, de 17 anos, não estava no carro. Ele é fruto de um relacionamento anterior e mora com a mãe

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 19:18
Cabo Porto com a esposa e o filho. A família morreu em um acidente neste sábado Crédito: Reprodução/Facebook
O vereador Cabo Porto seguia com a família para Porto Seguro, no Sul da Bahia, quando sofreu o acidente na BR 101, em Jaguaré, no início da tarde de sábado (22). O vereador da Serra, a mulher dele, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, de 24 anos, e o filho João Vasconcelos Porto, de apenas 4 anos, morreram no local.

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Segundo conhecidos da família presentes no funeral, Cabo Porto passaria o feriado de carnaval na cidade, onde encontraria amigos. A distância entre Serra e Porto Seguro é de 561 quilômetros, e o deslocamento pode durar cerca de oito horas. O acidente aconteceu no início da tarde, em Jaguaré, que fica a 176 quilômetros da Serra, aproximadamente um terço do percurso.
Cabo Porto tem um filho mais velho, de 17 anos, fruto de um relacionamento anterior. O adolescente não viajou com o pai. O subtenente Braga, amigo de Porto e padrinho do jovem, contou que o vereador havia pedido para ele cuidar do filho enquanto viajava. O rapaz esteve presente no velório e no enterro. Segundo os mais íntimos, está perplexo com a perda.

ESPOSA ESTAVA NO 8º PERÍODO DE DIREITO

Thatianni Gonçalves Vasconcelos era estudante de Direito e estava no oitavo período do curso em uma faculdade particular da Serra. Já o filho do casal frequentava a Escola Adventista da Serra. A instituição prestou uma homenagem à família nas redes sociais.

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