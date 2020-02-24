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Último adeus

Após sepultamento de Cabo Porto, família agradece apoio em redes sociais

O vereador da Serra, sua esposa, Thatianni, e seu filho mais novo, João, morreram em um acidente de carro no último sábado (22) na BR 101, em Jaguaré

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 13:36
Cabo Porto com a esposa Crédito: Reprodução/Instagram
Em uma publicação na página do Facebook do Cabo Porto (veja no final da matéria), a família e assessoria agradeceram o carinho e apoio das pessoas após o enterro. O vereador da Serra, sua esposa, Thatianni, e seu filho mais novo, João, morreram em um acidente de carro no último sábado (22) na BR 101, em Jaguaré.
"Saibam que ele tinha muito orgulho de compartilhar com toda sua equipe, a sua felicidade de fazer o bem para a sociedade. Um homem este que saía de casa sem horário para chegar, que nunca desistiu de seus ideais e de principalmente escutar as necessidades do povo. Perdemos um grande homem, mas não podemos perder a esperança de dias melhores", disse o post.

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Internautas comentaram dando seu último adeus ao vereador. Desde sábado, autoridades e pessoas ligadas a família mostraram seus sentimentos neste momento difícil. Na Serra foi decretado luto de sete dias.
Segundo conhecidos da família presentes no funeral, Cabo Porto passaria o feriado de carnaval na cidade de Porto Seguro, na Bahia, onde encontraria amigos. A distância entre Serra e Porto Seguro é de 561 quilômetros, e o deslocamento pode durar cerca de oito horas. O acidente aconteceu no início da tarde, em Jaguaré, que fica a 176 quilômetros da Serra, aproximadamente um terço do percurso.

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