Após sepultamento de Cabo Porto, família agradece apoio em redes sociais

Cabo Porto com a esposa Crédito: Reprodução/Instagram

(veja no final da matéria), a família e assessoria agradeceram o carinho e apoio das pessoas após o enterro. O Em uma publicação na página do Facebook do Cabo Porto, a família e assessoria agradeceram o carinho e apoio das pessoas após o enterro. O vereador da Serra, sua esposa, Thatianni, e seu filho mais novo, João , morreram em um acidente de carro no último sábado (22) na BR 101, em Jaguaré.

"Saibam que ele tinha muito orgulho de compartilhar com toda sua equipe, a sua felicidade de fazer o bem para a sociedade. Um homem este que saía de casa sem horário para chegar, que nunca desistiu de seus ideais e de principalmente escutar as necessidades do povo. Perdemos um grande homem, mas não podemos perder a esperança de dias melhores", disse o post.

Internautas comentaram dando seu último adeus ao vereador. Desde sábado, autoridades e pessoas ligadas a família mostraram seus sentimentos neste momento difícil. Na Serra foi decretado luto de sete dias.