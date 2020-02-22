Policial leva bola de futebol de presente para criança em Vila Velha

Policial militar presenteia criança de Soteco com uma bola de futebol Crédito: Soldado Resende | PM

Em meio às operações de rotina no morro do bairro Soteco, em Vila Velha, o olhar de uma criança chamou a atenção de um agente da Polícia Militar, que decidiu retribuir com um presente. A ação de patrulhamento, realizada no último sábado (15), em uma zona que Marcos Vinícius Gama classificou como de violência e tráfico intenso, fez com que o soldado quisesse mostrar um lado diferente da atividade policial.

Segundo ele, a polícia é vista como uma corporação pronta para repreender. As crianças geralmente enxergam essa repressão, não veem a Polícia que brinca. No sábado estávamos diante de dois suspeitos e fomos fazer a abordagem. Mas me chamou a atenção o olhar de um menino, bem atento, parecia tanto admirado quanto com medo, então quis me aproximar e tirar o medo dele. Ele é o Miguel, de quatro anos, e brincava com uma bola de futebol que estava murcha, contou.

Perguntei o que tinha acontecido e ele respondeu: Tio, a bola está murcha porque minha mãe achou ela assim e eu só tenho ela. Naquele momento me senti no dever moral de presenteá-lo e também de mostrar que um policial pode ser amigo. Prometi então que no próximo serviço levaria uma bola para ele. Foi aí que voltei na última quinta-feira (20).

A REAÇÃO

Policial militar presenteia criança de Soteco com uma bola de futebol Crédito: Soldado Resende | PM

Ao chegar com a sacola, Gama ouviu um grito de alegria dizendo ah, uma bola dura. Me desmontou e me deixou motivado por ter plantado uma semente no coração dele. Ele está acostumado a ver coisas ruins e também a ver a polícia que combate. Talvez agora ele tenha um pensamento diferente sobre nós, disse.