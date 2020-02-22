Vídeos mostram incêndio em supermercado em Jardim da Penha, em Vitória

Um supermercado localizado no bairro Jardim da Penha, em Vitória, amanheceu em chamas neste sábado (22). Vídeos recebidos por A Gazeta mostram as altas labaredas e a coluna de fumaça, que podiam ser vistas de longe. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos e ainda não é possível afirmar onde ou como começou o incêndio.

A corporação foi acionada por volta das 6h20. O fogo atingiu o depósito de mercadorias e prejudicou parte da casa de máquinas, de acordo com o Tenente Aguiar, que esteve no local. Para combater as chamas, foram necessários três caminhões dos bombeiros e quatro carros-pipa cedidos pela Defesa Civil Municipal. Para possibilitar o trabalho, a Rua Ronaldo Scampini chegou a ser interditada.

Bombeiros no combate ao incêndio em supermercado

Por volta das 9h, nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros informou que a situação no local já estava quase controlada e que não havia risco do fogo se alastrar para residências vizinhas, visto que estava concentrado no depósito. Ainda de acordo com a publicação, uma área de aproximadamente 1000 m² foi atingida pelas chamas.

Também pelas redes sociais, o Carone afirmou que, por causa do incêndio, a unidade de Jardim da Penha não funcionará neste sábado (22). A publicação também informou que apenas o depósito foi impactado e que a loja não sofreu danos. Ainda sem previsão, a data para reabertura do supermercado será informada pelas redes sociais da rede.

SUSTO NA REGIÃO

Moradora de um prédio vizinho ao supermercado, Neide Aparecida Riva Tonini começou o dia assustada com o incêndio. Eu percebi às 6h, mas outros condôminos falaram que o fogo começou antes disso. Já acordei com a fumaça, com o cheiro de queimado, nem sabia de onde estava vindo. Depois, no boca a boca, é que fiquei sabendo que era no Carone, contou.

Como a central de gás do prédio onde ela mora fica próxima ao supermercado, todos os moradores saíram do imóvel, com receio de uma explosão. Nós descemos com medo, porque não sabíamos a proporção que o incêndio tomaria; mas, por volta das 7h30, o fogo já parecia controlado pelos bombeiros e voltamos para os apartamentos, disse.

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