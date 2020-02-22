Homem se recusa a sair de terreno e joga garrafas na polícia em Vitória

Um homem em situação de rua jogou pedras e garrafas de vidro em quem passava pela rua em Jardim Camburi, em Vitória, nesta sexta-feira (21). Até a polícia foi alvo do homem.
Um vídeo feito com o celular mostra o homem dentro de um terreno, arremessando as garrafas e as pedras. Segundo testemunhas, ele estava morando no local há cerca de 15 dias.
O dono do terreno começou a fazer uma obra, o homem não quis sair e ficou agressivo. Ele quebrou o vidro de um trator que começaria a trabalhar na obra.
A polícia foi acionada e o homem não poupou nem os militares das garrafadas. Mas, protegidos com um escudo, os policiais invadiram o terreno. O homem foi colocado no chão e imobilizado.
Algemado, ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde assinou um termo circunstanciado por resistência e foi liberado.
Segundo a polícia, ele foi solto depois de assumir o compromisso de se apresentar em juízo.
Por G1 ES e TV Gazeta