Homem se recusa a sair de terreno e joga garrafas na polícia em Vitória

Homem em situação de rua joga garrafas e pedras até na polícia em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um homem em situação de rua jogou pedras e garrafas de vidro em quem passava pela rua em Jardim Camburi, em Vitória, nesta sexta-feira (21). Até a polícia foi alvo do homem.

Um vídeo feito com o celular mostra o homem dentro de um terreno, arremessando as garrafas e as pedras. Segundo testemunhas, ele estava morando no local há cerca de 15 dias.

O dono do terreno começou a fazer uma obra, o homem não quis sair e ficou agressivo. Ele quebrou o vidro de um trator que começaria a trabalhar na obra.

A polícia foi acionada e o homem não poupou nem os militares das garrafadas. Mas, protegidos com um escudo, os policiais invadiram o terreno. O homem foi colocado no chão e imobilizado.

Algemado, ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde assinou um termo circunstanciado por resistência e foi liberado.

Segundo a polícia, ele foi solto depois de assumir o compromisso de se apresentar em juízo.