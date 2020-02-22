Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Homem se recusa a sair de terreno e joga garrafas na polícia em Vitória
Garrafas e pedra

Homem se recusa a sair de terreno e joga garrafas na polícia em Vitória

Apesar da confusão, a Polícia Civil informou que o homem foi conduzido pra delegacia, assinou um termo e foi liberado

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 22:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 22:17
Homem em situação de rua joga garrafas e pedras até na polícia em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um homem em situação de rua jogou pedras e garrafas de vidro em quem passava pela rua em Jardim Camburi, em Vitória, nesta sexta-feira (21). Até a polícia foi alvo do homem.
Um vídeo feito com o celular mostra o homem dentro de um terreno, arremessando as garrafas e as pedras. Segundo testemunhas, ele estava morando no local há cerca de 15 dias.
O dono do terreno começou a fazer uma obra, o homem não quis sair e ficou agressivo. Ele quebrou o vidro de um trator que começaria a trabalhar na obra.

Veja Também

Chuva forte com raios provoca queda de energia em Vitória

Carnaval na Grande Vitória terá ônibus extras e suspensão do seletivo

A polícia foi acionada e o homem não poupou nem os militares das garrafadas. Mas, protegidos com um escudo, os policiais invadiram o terreno. O homem foi colocado no chão e imobilizado.
Algemado, ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde assinou um termo circunstanciado por resistência e foi liberado.
Segundo a polícia, ele foi solto depois de assumir o compromisso de se apresentar em juízo.
Por G1 ES e TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados