Carnaval na Grande Vitória terá ônibus extras e suspensão do seletivo

O transporte público da Grande Vitória terá programação especial durante o carnaval, entre os dias 22 e 26 de fevereiro. Visando atender a alta demanda de pessoas que pretendem curtir as praias da região, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) reforçou linhas que passam por balneários e ainda adicionou viagens extras.
As alterações poderão ser modificadas por agentes da Ceturb, que estão orientados a "garantir a oferta de ônibus aos foliões". Para isso, há uma reserva de 140 veículos nos cinco dias de festa que podem ser usados caso haja necessidade.
SELETIVO
Também motivada pela demanda, ou por sua ausência, a Ceturb suspendeu as linhas de ônibus seletivos entre os dias 22 e 26. De acordo com a companhia, o funcionamento deles seria um custo desnecessário, já que rodaria vazio na maioria das vezes.
LINHAS QUE TERÃO REFORÇO DURANTE O CARNAVAL
22/02 a 25/02
- 810 São Francisco / T. Jacaraípe
- 613 Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol
22/02
- 613 Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol
- 672 Trevo de Setiba / T. Vila Velha
- 854 Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida
- 880 Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede
23/02 e 25/02
- 513 T. Campo Grande / T. Carapina, via T. Jd. América e T. São Torquato
- 526 T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Vasco da Gama / Expedito Garcia
- 546 T. Carapina / T. Jardim América, via Camburi
- 585 Jardim Botânico / T. Vila Velha, via Vale Encantado
- 613 Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol
- 651 T. Vila Velha / Praia da Costa
- 672 Trevo de Setiba / T. Vila Velha
- 854 Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida
- 870 Praia de Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Abdo Saad
- 880 Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra sede
24/02
- 513 T. Campo Grande / T. Carapina, via T. Jd. América e T. São Torquato
- 546 - T. Carapina / T. Jardim América, via Camburi
- 613 Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol
- 672 Trevo de Setiba / T. Vila Velha
- 854 Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida
- 870 Praia de Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Abdo Saad
- 880 Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede
26/02
A Ceturb informa que por conta da volta ao trabalho da maioria dos usuários do transporte público, os ônibus irão rodar normalmente, mas as reservas podem ser acionadas caso haja demanda.