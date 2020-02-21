Carnaval na Grande Vitória terá ônibus extras e suspensão do seletivo

Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva

O transporte público da Grande Vitória terá programação especial durante o carnaval , entre os dias 22 e 26 de fevereiro. Visando atender a alta demanda de pessoas que pretendem curtir as praias da região, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) reforçou linhas que passam por balneários e ainda adicionou viagens extras.

As alterações poderão ser modificadas por agentes da Ceturb, que estão orientados a "garantir a oferta de ônibus aos foliões". Para isso, há uma reserva de 140 veículos nos cinco dias de festa  que podem ser usados caso haja necessidade.

SELETIVO

Também motivada pela demanda, ou por sua ausência, a Ceturb suspendeu as linhas de ônibus seletivos entre os dias 22 e 26. De acordo com a companhia, o funcionamento deles seria um custo desnecessário, já que rodaria vazio na maioria das vezes.

LINHAS QUE TERÃO REFORÇO DURANTE O CARNAVAL

22/02 a 25/02

810  São Francisco / T. Jacaraípe



613  Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol



22/02

613  Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol



672  Trevo de Setiba / T. Vila Velha



854  Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida



880  Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede



23/02 e 25/02

513  T. Campo Grande / T. Carapina, via T. Jd. América e T. São Torquato



526  T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Vasco da Gama / Expedito Garcia



546  T. Carapina / T. Jardim América, via Camburi



585  Jardim Botânico / T. Vila Velha, via Vale Encantado



613  Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol



651  T. Vila Velha / Praia da Costa



672  Trevo de Setiba / T. Vila Velha



854  Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida



870  Praia de Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Abdo Saad



880  Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra sede



24/02

513  T. Campo Grande / T. Carapina, via T. Jd. América e T. São Torquato



546 - T. Carapina / T. Jardim América, via Camburi



613  Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol



672  Trevo de Setiba / T. Vila Velha



854  Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida



870  Praia de Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Abdo Saad



880  Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede



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