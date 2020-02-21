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Confira a programação

Carnaval na Grande Vitória terá ônibus extras e suspensão do seletivo

A nova programação funciona entre sábado (22) e quarta-feira (26) na Grande Vitória; a ideia é atender a demanda das pessoas que irão curtir as praias da região

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 20:06
Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva
O transporte público da Grande Vitória terá programação especial durante o carnaval, entre os dias 22 e 26 de fevereiro. Visando atender a alta demanda de pessoas que pretendem curtir as praias da região, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) reforçou linhas que passam por balneários e ainda adicionou viagens extras.
As alterações poderão ser modificadas por agentes da Ceturb, que estão orientados a "garantir a oferta de ônibus aos foliões". Para isso, há uma reserva de 140 veículos nos cinco dias de festa  que podem ser usados caso haja necessidade.

SELETIVO

Também motivada pela demanda, ou por sua ausência, a Ceturb suspendeu as linhas de ônibus seletivos entre os dias 22 e 26. De acordo com a companhia, o funcionamento deles seria um custo desnecessário, já que rodaria vazio na maioria das vezes.

LINHAS QUE TERÃO REFORÇO DURANTE O CARNAVAL

22/02 a 25/02
  • 810  São Francisco / T. Jacaraípe
  • 613  Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol

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22/02
  • 613  Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol
  • 672  Trevo de Setiba / T. Vila Velha
  • 854  Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida
  • 880  Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede
23/02 e 25/02
  • 513  T. Campo Grande / T. Carapina, via T. Jd. América e T. São Torquato
  • 526  T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Vasco da Gama / Expedito Garcia
  • 546  T. Carapina / T. Jardim América, via Camburi
  • 585  Jardim Botânico / T. Vila Velha, via Vale Encantado
  • 613  Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol
  • 651  T. Vila Velha / Praia da Costa
  • 672  Trevo de Setiba / T. Vila Velha
  • 854  Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida
  • 870  Praia de Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Abdo Saad
  • 880  Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra sede

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24/02
  • 513  T. Campo Grande / T. Carapina, via T. Jd. América e T. São Torquato
  • 546 - T. Carapina / T. Jardim América, via Camburi
  • 613  Ponta da Fruta / T. Vila Velha, via Rodovia do Sol
  • 672  Trevo de Setiba / T. Vila Velha
  • 854  Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida
  • 870  Praia de Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Abdo Saad
  • 880  Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede
26/02
A Ceturb informa que por conta da volta ao trabalho da maioria dos usuários do transporte público, os ônibus irão rodar normalmente, mas as reservas podem ser acionadas caso haja demanda.

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