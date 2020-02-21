Veja a programação de shows e blocos de carnaval em Vila Velha

Tudo pronto para a folia em Vila Velha! A cidade canela-verde vai contar com shows e fanfarras em 11 bairros, além de blocos de rua. Está preparado para curtir o carnaval? Então confira a lista de atrações!
BARRA DO JUCU
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Samba Soul
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Bloco do Casanova
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 19h Barratuque
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 19h Siri de Tamanco
RIVIERA DA BARRA (PRAÇA GETÚLIO VARGAS)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Lelei do Cavaco
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- Siri de Tamanco
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 20h Cultura Popular
PONTA DA FRUTA
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Elem Nara
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Cultura Popular
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 19h Renato Tavares
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 19h Barratuque
TERRA VERMELHA (AVENIDA BOA ESPERANÇA, RUA DA FEIRA)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Marcelo Ribeiro
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Via Aérea
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 19h Cheiro Moreno
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 19h Grupo Responsa
COBILÂNDIA (PRAÇA SEBASTIÃO CIBIEN)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Alisson do Banjo
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Renato Tavres
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 19h Grupo Responsa
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 19h Marcelo Ribeiro
ILHA DAS FLORES
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Amigos do Tambor
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Duduzinho
COQUEIRAL DE ITAPARICA
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Via Aérea
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Elem Nara
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 19h Bloco Casanova
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 19h Lelei do Cavaco
FANFARRA NA ORLA PRAIA DA COSTA (EM FRENTE AO ARCO)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 15h KR Banda Show
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 15h Banda Fanfarra
- 25 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 15h KR Banda Show
ITAPARICA (PRAÇA DO CICLISTA)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 15h Guardiões do Corso
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 15h KR Bbanda Show
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 15h Banda Fanfarra
PRAIA DOS RECIFES
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 14h Banda Fanfarra
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 14h Guardiões do Corso
PONTA DA FRUTA (AVENIDA ESPÍRITO SANTO)
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 15h KR Bbanda Show
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 15h Guardiões do Corso
BLOCOS DE RUA
- 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA A TERÇA-FEIRA)
- Bloco "Unidos Da Terra"
- Bairro: Praça Dos Desbravadores Terra Vermelha
- Horário: 17h
- 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO E SEGUNDA-FEIRA)
- Bloco "Xixi Do Bode"
- Bairro: Itapoã
- Horário: 17h
- 22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Bloco "Amantes Da Vila"
- Bairro: Praça Duque De Caxias Centro De Vila Velha
- Horário: 18h
- 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO A TERÇA)
- Bloco "Do Boi"
- Bairro: Ilha Das Flores
- Horário: 17h
- 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO A TERÇA FEIRA)
- Bloco "Independentes De Balneário"
- Bairro: Balneário Ponta Da Fruta
- Horário: 16h
- 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO E TERÇA-FEIRA)
- Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia
- Bairro: Rio Marinho/Cobilândia
- Horário: 18h
- 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)
- Bloco "Infantil Canelinhas Da Praia"
- Bairro: Itapoã
- Horário: 9h