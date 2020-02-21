Folia

Veja a programação de shows e blocos de carnaval em Vila Velha

A cidade canela-verde vai contar com shows e fanfarras em 11 bairros, além de blocos de rua

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 14:48

Redação de A Gazeta

Carnaval em Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo
Tudo pronto para a folia em Vila Velha! A cidade canela-verde vai contar com shows e fanfarras em 11 bairros, além de blocos de rua. Está preparado para curtir o carnaval? Então confira a lista de atrações! 

BARRA DO JUCU

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Samba Soul 
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h  Bloco do Casanova 
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 19h  Barratuque 
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 19h  Siri de Tamanco 

RIVIERA DA BARRA (PRAÇA GETÚLIO VARGAS)

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h  Lelei do Cavaco 
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • Siri de Tamanco 
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 20h  Cultura Popular 

PONTA DA FRUTA

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Elem Nara 
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h  Cultura Popular 
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 19h   Renato Tavares 
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 19h  Barratuque  

TERRA VERMELHA (AVENIDA BOA ESPERANÇA, RUA DA FEIRA)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Marcelo Ribeiro
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h  Via Aérea 
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 19h  Cheiro Moreno 
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 19h  Grupo Responsa 

COBILÂNDIA (PRAÇA SEBASTIÃO CIBIEN)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Alisson do Banjo 
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h  Renato Tavres 
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 19h  Grupo Responsa  
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 19h  Marcelo Ribeiro 

ILHA DAS FLORES

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Amigos do Tambor 
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h   Duduzinho

COQUEIRAL DE ITAPARICA

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Via Aérea 
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h  Elem Nara 
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 19h  Bloco Casanova 
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 19h  Lelei do Cavaco

FANFARRA NA ORLA PRAIA DA COSTA (EM FRENTE AO ARCO)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 15h  KR Banda Show 
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 15h  Banda Fanfarra 
  • 25 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 15h  KR Banda Show

ITAPARICA (PRAÇA DO CICLISTA)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 15h  Guardiões do Corso 
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 15h  KR Bbanda Show 
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 15h  Banda Fanfarra 

PRAIA DOS RECIFES

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 14h  Banda Fanfarra 
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 14h  Guardiões do Corso

PONTA DA FRUTA (AVENIDA ESPÍRITO SANTO) 

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 15h  KR Bbanda Show 
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 15h  Guardiões do Corso 

BLOCOS DE RUA

  • 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA A TERÇA-FEIRA) 
  • Bloco "Unidos Da Terra"
  • Bairro: Praça Dos Desbravadores  Terra Vermelha
  • Horário: 17h
  • 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO E SEGUNDA-FEIRA) 
  • Bloco "Xixi Do Bode"
  • Bairro: Itapoã
  • Horário: 17h 
  •  22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO) 
  • Bloco "Amantes Da Vila" 
  • Bairro: Praça Duque De Caxias  Centro De Vila Velha
  • Horário: 18h 
  • 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO A TERÇA) 
  • Bloco "Do Boi"
  • Bairro: Ilha Das Flores
  • Horário: 17h
  •  23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO A TERÇA FEIRA) 
  • Bloco "Independentes De Balneário"
  • Bairro: Balneário Ponta Da Fruta
  • Horário: 16h 
  • 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO E TERÇA-FEIRA) 
  • Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia
  • Bairro: Rio Marinho/Cobilândia
  • Horário: 18h 
  • 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)
  • Bloco "Infantil Canelinhas Da Praia"
  • Bairro: Itapoã
  • Horário: 9h

Imagem de destaque
