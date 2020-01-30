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Confira o guia de blocos de rua do ES para o Carnaval 2020

A folia pelas ruas de Vitória, Vila Velha e Cariacica já tem programação confirmada. Animação nas avenidas do ES começa neste domingo (2)

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 21:39
Bloco Regional da Nair sai no dia 23 de fevereiro Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | A Gazeta
A hora de aproveitar o carnaval pelas ruas do Estado está prestes a chegar, a partir do dia 2 de fevereiro estão marcados bloquinhos que prometem sacudir os capixabas e turistas. Então pode tirar sua fantasia do armário e se preparar para curtir a festança com muita música e glitter. Confira a lista! 

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VITÓRIA

  • 19 DE FEVEREIRO DE 2020 (QUARTA-FEIRA)

  • Pela Donas do Centro
  • Bairro: Centro
  • Horário: 17h às 21h
  • Trajeto: Rua 7, Praça Ubaldo Ramalhete, Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Coronel Azambuja, Rua Gama Rosa, avenida 13 de Maio e Praça Costa Pereira.

  • 21 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA-FEIRA)

  • Maluco Beleza
  • Bairro: Centro
  • Horário: 18h às 21h
  • Trajeto: Rua 7, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa e Praça Ubaldo Ramalhete

  • 22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)

  • Bloco Simpatia
  • Bairro: Centro
  • Horário: 10h às 14h
  • Trajeto: Avenida Beira Mar, Rua Senador Atílio Vivacqua até a Praça Getúlio Vargas

  • Bekoo das Pretas
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas

  • Regionalzinho da Nair
  • Bairro: Parque Moscoso
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Dentro do Parque Moscoso

  • Afro Kizomba
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Avenida República, Rua Caramurú, Rua Gama Rosa, Avenida 13 de Maio, Praça Costa Pereira, Graciano Neves. Finaliza no Bar da Zilda

  • 23 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO)

  • Regional da Nair
  • Bairro: Centro
  • Horário: 11h às 15h
  • Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas

  • Puta Bloco
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas

  • Tô Baby
  • Bairro: Jardim Camburi
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Rua Carlos Lindenberg, Avenida Alfredo Alcure, Avenida Isaac Lopes Rubim, com término do trajeto na Rua Arquiteto Décio Thevenard

  • 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)

  • Batuqdellas
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas

  • Vai Que Gama
  • Bairro: Centro
  • Horário: 16h às 19h
  • Trajeto: Descida da Rua Gama Rosa

  • 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (TERÇA-FEIRA)

  • Bloco das Piranhas
  • Bairro: Jabour
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Rua Professor Odila Simões, Rua Professor Nilo Martins da Cunha, Rua Olimpio Rodrigues Passos, Rua Anita Geovanote, Rua Ciro Vieira da Cunha. O término será no campo do Jabour

  • Galinha Preta
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Rua Filomeno Ribeiro (Bar do Paulão), Rua 7, avenida 13 de maio, Rua Graciano Neves. Encerranento na Rua Filomeno Ribeiro (Bar do Paulão).

  • Amigos da Onça
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Bica da Capixaba, Rua Barão de Monjardim, Henrique Novaes e retorna à Bica da Capixaba. 

  • 26 DE FEVEREIRO DE 2020 (QUARTA-FEIRA)

  • Breja-Me Mucho
  • Bairro: Praia do Canto
  • Horário: 15h às 18h30
  • Trajeto: Praça dos Desejos até a Curva da Jurema

  • 29 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)

  • Kustelão
  • Bairro: Jardim Camburi
  • Horário: 15h às 18h30
  • Trajeto: Avenida Norte Sul, do Kartódromo até a praia

  • Esquerda Festiva
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Professor Azambuja, Rua Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete

  • Chicletinho
  • Bairro: Santo Antônio
  • Horário: 16h às 19h
  • Trajeto: Avenida Adelpho Poly Monjardim, saída da Praça Stella Coimbra até a quadra Vale do Sol

  • 1º DE MARÇO DE 2020 (DOMINGO)

  • Prakabá
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Rua Maria Saraiva, Rua 7, Rua Coronel Monjardim, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa, Rua Professor Baltazar, Rua Sete de Setembro, chegando a escadaria da Piedade

  • Te Pego Lá Fora
  • Bairro: Jardim Camburi
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre Rua Carlos Delgado Guerra Pinto e Rua Paschoal Dalmaestro

VILA VELHA

  • 15 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO) 

  • Bloco "Galinights"
  • Bairro: Coqueiral De Itaparica
  • Horário: 17h

  • 16 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO)

  • Aniversário Unidos Da Terra
  • Bairro: Praça Dos Desbravadores  Terra Vermelha
  • Horário: 17h 

  • Bloco "Nós Somos A Mudança"
  • Bairro: Praia Da Costa
  • Horário: 15h

  • Bloco "14 Bis"
  • Bairro: Santos Dumont
  • Horário: 18h

  • Bloco "Do Limão"
  • Bairro: Santa Mônica
  • Horário: 17h

  • 21 À 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA A TERÇA-FEIRA) 

  • Bloco "Unidos Da Terra"
  • Bairro: Praça Dos Desbravadores  Terra Vermelha
  • Horário: 17h

  • 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO E SEGUNDA-FEIRA)

  • Bloco "Xixi Do Bode"
  • Bairro Itapuã
  • Horário: 17h 

  • 22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO) 

  • Bloco "Amantes Da Vila" 
  • Bairro: Praça Duque De Caxias  Centro De Vila Velha
  • Horário: 18h

  • 22 À 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO A TERÇA)

  • Bloco "Do Boi"
  • Bairro: Ilha Das Flores
  • Horário: 17h 

  • 23 À 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO A TERÇA FEIRA) 

  • Bloco "Independentes De Balneário"
  • Bairro: Balneário Ponta Da Fruta
  • Horário: 16h

  • 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO E TERÇA-FEIRA)   

  • Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia
  • Bairro: Rio Marinho/Cobilândia
  • Horário: 18h

  • 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)

  • Bloco "Infantil Canelinhas Da Praia"
  • Bairro: Itapoã
  • Horário: 9h

CARIACICA

  • 15 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO):  

  • Bloco 705 (Nova Brasília)
  • Horário: 16h às 20h. 
  • Local: Concentração na rua Aristides Vieira.

  • 16 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO): 

  • Me LiberaNega (Jardim CampoGrande)
  • Horário:  16h às 20h
  • Local:  Concentração na rua Rio de Janeiro.

  • 20 DE FEVEREIRO DE 2020 (QUINTA-FEIRA): 

  • Piradinho (Santana)
  • Horário: 09h às 12h. 
  • Local: Concentração na Alameda Élcio Alvares, próximo ao Heac (antigo Adauto Botelho).

  • 22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO): 

  • Bloco da Torre (Novo Brasil)
  • Horário: 16h às 20h. 
  • Local: Concentração na avenida Boa Vista.

  • 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (TERÇA-FEIRA): 

  • Lambe Sal (Nova Brasília)  
  • Horário: 16h às 20h. 
  • Local: Concentração na rua Vila Velha.

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