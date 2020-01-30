Confira o guia de blocos de rua do ES para o Carnaval 2020

A hora de aproveitar o carnaval pelas ruas do Estado está prestes a chegar, a partir do dia 2 de fevereiro estão marcados bloquinhos que prometem sacudir os capixabas e turistas. Então pode tirar sua fantasia do armário e se preparar para curtir a festança com muita música e glitter. Confira a lista!
VITÓRIA
- 19 DE FEVEREIRO DE 2020 (QUARTA-FEIRA)
- Pela Donas do Centro
- Bairro: Centro
- Horário: 17h às 21h
- Trajeto: Rua 7, Praça Ubaldo Ramalhete, Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Coronel Azambuja, Rua Gama Rosa, avenida 13 de Maio e Praça Costa Pereira.
- 21 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA-FEIRA)
- Maluco Beleza
- Bairro: Centro
- Horário: 18h às 21h
- Trajeto: Rua 7, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa e Praça Ubaldo Ramalhete
- 22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Bloco Simpatia
- Bairro: Centro
- Horário: 10h às 14h
- Trajeto: Avenida Beira Mar, Rua Senador Atílio Vivacqua até a Praça Getúlio Vargas
- Bekoo das Pretas
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas
- Regionalzinho da Nair
- Bairro: Parque Moscoso
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Dentro do Parque Moscoso
- Afro Kizomba
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Avenida República, Rua Caramurú, Rua Gama Rosa, Avenida 13 de Maio, Praça Costa Pereira, Graciano Neves. Finaliza no Bar da Zilda
- 23 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO)
- Regional da Nair
- Bairro: Centro
- Horário: 11h às 15h
- Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas
- Puta Bloco
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas
- Tô Baby
- Bairro: Jardim Camburi
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Carlos Lindenberg, Avenida Alfredo Alcure, Avenida Isaac Lopes Rubim, com término do trajeto na Rua Arquiteto Décio Thevenard
- 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)
- Batuqdellas
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas
- Vai Que Gama
- Bairro: Centro
- Horário: 16h às 19h
- Trajeto: Descida da Rua Gama Rosa
- 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (TERÇA-FEIRA)
- Bloco das Piranhas
- Bairro: Jabour
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Professor Odila Simões, Rua Professor Nilo Martins da Cunha, Rua Olimpio Rodrigues Passos, Rua Anita Geovanote, Rua Ciro Vieira da Cunha. O término será no campo do Jabour
- Galinha Preta
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Filomeno Ribeiro (Bar do Paulão), Rua 7, avenida 13 de maio, Rua Graciano Neves. Encerranento na Rua Filomeno Ribeiro (Bar do Paulão).
- Amigos da Onça
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Bica da Capixaba, Rua Barão de Monjardim, Henrique Novaes e retorna à Bica da Capixaba.
- 26 DE FEVEREIRO DE 2020 (QUARTA-FEIRA)
- Breja-Me Mucho
- Bairro: Praia do Canto
- Horário: 15h às 18h30
- Trajeto: Praça dos Desejos até a Curva da Jurema
- 29 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Kustelão
- Bairro: Jardim Camburi
- Horário: 15h às 18h30
- Trajeto: Avenida Norte Sul, do Kartódromo até a praia
- Esquerda Festiva
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Professor Azambuja, Rua Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete
- Chicletinho
- Bairro: Santo Antônio
- Horário: 16h às 19h
- Trajeto: Avenida Adelpho Poly Monjardim, saída da Praça Stella Coimbra até a quadra Vale do Sol
- 1º DE MARÇO DE 2020 (DOMINGO)
- Prakabá
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Maria Saraiva, Rua 7, Rua Coronel Monjardim, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa, Rua Professor Baltazar, Rua Sete de Setembro, chegando a escadaria da Piedade
- Te Pego Lá Fora
- Bairro: Jardim Camburi
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre Rua Carlos Delgado Guerra Pinto e Rua Paschoal Dalmaestro
VILA VELHA
- 15 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Bloco "Galinights"
- Bairro: Coqueiral De Itaparica
- Horário: 17h
- 16 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO)
- Aniversário Unidos Da Terra
- Bairro: Praça Dos Desbravadores Terra Vermelha
- Horário: 17h
- Bloco "Nós Somos A Mudança"
- Bairro: Praia Da Costa
- Horário: 15h
- Bloco "14 Bis"
- Bairro: Santos Dumont
- Horário: 18h
- Bloco "Do Limão"
- Bairro: Santa Mônica
- Horário: 17h
- 21 À 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA A TERÇA-FEIRA)
- Bloco "Unidos Da Terra"
- Bairro: Praça Dos Desbravadores Terra Vermelha
- Horário: 17h
- 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO E SEGUNDA-FEIRA)
- Bloco "Xixi Do Bode"
- Bairro Itapuã
- Horário: 17h
- 22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Bloco "Amantes Da Vila"
- Bairro: Praça Duque De Caxias Centro De Vila Velha
- Horário: 18h
- 22 À 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO A TERÇA)
- Bloco "Do Boi"
- Bairro: Ilha Das Flores
- Horário: 17h
- 23 À 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO A TERÇA FEIRA)
- Bloco "Independentes De Balneário"
- Bairro: Balneário Ponta Da Fruta
- Horário: 16h
- 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO E TERÇA-FEIRA)
- Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia
- Bairro: Rio Marinho/Cobilândia
- Horário: 18h
- 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)
- Bloco "Infantil Canelinhas Da Praia"
- Bairro: Itapoã
- Horário: 9h
CARIACICA
- 15 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO):
- Bloco 705 (Nova Brasília)
- Horário: 16h às 20h.
- Local: Concentração na rua Aristides Vieira.
- 16 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO):
- Me LiberaNega (Jardim CampoGrande)
- Horário: 16h às 20h
- Local: Concentração na rua Rio de Janeiro.
- 20 DE FEVEREIRO DE 2020 (QUINTA-FEIRA):
- Piradinho (Santana)
- Horário: 09h às 12h.
- Local: Concentração na Alameda Élcio Alvares, próximo ao Heac (antigo Adauto Botelho).
- 22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO):
- Bloco da Torre (Novo Brasil)
- Horário: 16h às 20h.
- Local: Concentração na avenida Boa Vista.
- 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (TERÇA-FEIRA):
- Lambe Sal (Nova Brasília)
- Horário: 16h às 20h.
- Local: Concentração na rua Vila Velha.