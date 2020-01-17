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Família Real do Carnaval de Vitória 2020 tem 1ª Rainha Trans

Eleição aconteceu nesta quinta-feira (16), no Mercado São Sebastião. Melanie Jorden, de 20 anos, foi a escolhida para representar a comunidade LGBTQ+

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 00:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 00:06
Melanie Jorden, primeira Rainha Trans do Carnaval de Vitória Crédito: Gustavo Cheluje
Pela primeira vez, a Família Real do Carnaval de Vitória 2020 contará com uma Rainha Trans. Melanie Jorden, de 20 anos, foi a escolhida para representar a comunidade LGBTQ+. A eleição do Rei Momo, das Rainhas e Princesas aconteceu nesta quinta-feira (16), no Mercado São Sebastião, em Vitória.
"Pra mim é gratificante ser a primeira rainha trans, por eu lutar cada dia mais pra quebrar barreiras. A gente sofre muito. Estou muito feliz e vou representar muito bem a comunidade LGBTQ+ na avenida"
Melanie Jorden - Rainha Trans do carnaval de Vitória 2020
Apesar de ter um carinho especial pela Jucutuquara, Melanie disse que vai representar todas as escolas. "Carnaval não é uma só escola, carnaval é o povo feliz", afirmou.

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A disputa contou com três candidatos a Rei Momo, três a Rainha e duas a Rainha Trans. 
O Rei Momo eleito foi Augusto Ferrari, 22 anos. "É a segunda vez que participo desse concurso e esse ano consegui levar o título, representar todos os capixabas sambistas.  É uma honra estar na corte, representar o samba que a gente tanto ama, com muito carinho e dedicação. Vou levar alegria para o povo", disse.
A Rainha do Carnaval eleita foi Suelen Cecília, 28 anos. "É um prazer enorme ser rainha, representar nosso carnaval que é lindo! Já fui segunda princesa em 2017, hoje retorno como rainha e vou representar muito bem vocês! Vou trazer mais alegria, mais amor, respeito a todos", contou.
Eleição do Rei Momo, das Rainhas e Princesas do Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Gustavo Cheluje
Eduarda Lima, 26 anos, ficou com o título de 1ª Princesa. "Estou feliz demais, é uma honra poder representar o amor todo que eu tenho pelo carnaval capixaba. É a primeira vez que participo e estou honrada demais", disse.
Já o título de 2ª Princesa ficou com Joyce Gonçalves, 19 anos. "Participar do carnaval capixaba pra mim é muito importante porque eu fui nascida e criada no carnaval, vem de família. Ser princesa hoje é muio gratificante, é um sonho que vem comigo há muitos anos, não só  comigo, mas com a minha família e amigos, que estamos realizando. Vou honrar a faixa e a coroa com muita dedicação, muito carinho, muita paixão", afirmou.

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