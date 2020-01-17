Pagamento por ingressos do Carnaval de Vitória pode ser feito pelo celular

Faltam 28 dias para o Carnaval de Vitória. Com os desfiles agendados para os dias 13, 14 e 15 de janeiro, o Sambão do Povo vem sendo preparado para receber os foliões. Para quem ainda não comprou sua entrada para curtir a passagem das agremiações, uma novidade acaba de ser anunciada pela organização: os ingressos poderão ser comprados no site por um QR Code do PIC PAY.
Basta entrar no site Le Billet e escanear o código para o pagamento. Quem ainda não fez nenhuma compra pelo site, vai ganhar cashback de R$ 10,00. O desconto é para um ingresso por CPF. Confira abaixo a ordem dos desfiles.
SEXTA FEIRA (14 de fevereiro)
- Pega no Samba;
- Chega Mais;
- Andaraí;
- Rosas de Ouro;
- Chegou O Que Faltava;
- Unidos de Barreiros;
- Mocidade da Praia.
SÁBADO (15 de fevereiro)
- Unidos da Piedade;
- Jucutuquara;
- MUG;
- Boa Vista;
- Novo Império;
- Imperatriz do Forte;
- São Torquato.