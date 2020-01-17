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Pagamento por ingressos do Carnaval de Vitória pode ser feito pelo celular

Liga liberou pagamento por aplicativo a partir de leitura de QR Code

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 21:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 21:48
Imagem capturada por drone do segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Secundo Rezende
Faltam 28 dias para o Carnaval de Vitória. Com os desfiles agendados para os dias 13, 14 e 15 de janeiro, o Sambão do Povo vem sendo preparado para receber os foliões. Para quem ainda não comprou sua entrada para curtir a passagem das agremiações, uma novidade acaba de ser anunciada pela organização: os ingressos poderão ser comprados no site por um QR Code do PIC PAY.
Basta entrar no site Le Billet e escanear o código para o pagamento. Quem ainda não fez nenhuma compra pelo site, vai ganhar cashback de R$ 10,00. O desconto é para um ingresso por CPF. Confira abaixo a ordem dos desfiles.

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SEXTA  FEIRA (14 de fevereiro)

  1. Pega no Samba;
  2. Chega Mais;
  3. Andaraí;
  4. Rosas de Ouro;
  5. Chegou O Que Faltava;
  6. Unidos de Barreiros;
  7. Mocidade da Praia.

SÁBADO (15 de fevereiro)

  1. Unidos da Piedade;
  2. Jucutuquara;
  3. MUG;
  4. Boa Vista;
  5. Novo Império;
  6. Imperatriz do Forte;
  7. São Torquato.

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