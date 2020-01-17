Pagamento por ingressos do Carnaval de Vitória pode ser feito pelo celular

Faltam 28 dias para o Carnaval de Vitória. Com os desfiles agendados para os dias 13, 14 e 15 de janeiro, o Sambão do Povo vem sendo preparado para receber os foliões. Para quem ainda não comprou sua entrada para curtir a passagem das agremiações, uma novidade acaba de ser anunciada pela organização: os ingressos poderão ser comprados no site por um QR Code do PIC PAY.