Carnaval de rua: palco com atrações não será mais na Praça Costa Pereira

Palco de atrações Crédito: Fábio Vicentini

Quem está acostumado a curtir a folia do Carnaval no centro histórico de Vitória deve ficar atento às mudanças. Uma delas é de que o palco para atrações locais e nacionais, que costumava ser na Praça Costa Pereira, será na Avenida Beira-Mar este ano. A informação foi confirmada pelo secretário Municipal de Cultura, Francisco Grijó nesta quinta-feira (16).

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Em breve conversa com a reportagem de A Gazeta, o secretário afirmou que o único palco oficial da Prefeitura Municipal de Vitória estará na Beira-Mar, e que nenhum outro palco está autorizado a ser montado fora da avenida anunciada.

ONDE COMPRAR BEBIDAS?

Outra informação é que a avenida será dividida em três setores com ambulantes cadastrados pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec). "Os ambulantes estarão uniformizados e vão ter que seguir algumas regras. Eles estarão identificados e obrigatoriamente em um setor da avenida. Serão três setores", descreveu Grijó.

Ambulantes durante o Viradão Vitória 2019 também usaram uniforme e crachá para identificação Crédito: Leonardo Silveira/PMV

BANHEIROS QUÍMICOS

Ao todo, serão 204 banheiros químicos para quem for curtir o Carnaval de Vitória. O secretário afirmou em entrevista que eles ficarão espalhados pelas ruas perpendiculares à Avenida Beira-Mar.

E O SOL FORTE?

A reportagem questionou o secretário se a prefeitura vai colocar alguma cobertura pela avenida por conta do sol forte, presente em muitos carnavais de Vitória. "Não vai ter nenhum tipo de cobertura. Os foliões vão contar com a cobertura de alguns edifícios, árvores e creio que estarão mais preocupados com a alegria e folia em si, e não com o sol", afirmou.

Bloco Regional da Nair desfilando na Avenida Beira Mar, no Centro de Vitória, durante o carnaval 2018 Crédito: Bernardo Coutinho

VAI TER FESTA DEPOIS DOS BLOCOS?

Oficialmente, por parte da prefeitura, não. Grijó afirma que o órgão tem um trabalho de prevenção em relação às festas depois dos blocos, e que este trabalho é feito em conjunto com a Guarda Municipal e Polícia Militar. "Apesar disto, é sempre bom lembrar que as pessoas têm direito de viver", comentou.

OS BLOCOS VÃO SAIR DE ONDE?

Os grandes blocos devem sair da Avenida Beira Mar. O secretário afirmou que o carnaval autorizado, protagonizado pela prefeitura, é na Beira Mar. "Claro que haverá blocos que podem sair de outros locais da cidade. O que está sendo avaliado pela Comissão de Blocos, que dialoga diretamente com os organizadores, é o melhor itinerário, trajeto para aproveitar melhor", completou.

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E AS ATRAÇÕES?

Ainda não foram divulgadas. O secretário Francisco Grijó adiantou que serão 12 atrações locais e 2 nacionais, que deverão ser reveladas somente na semana que vem.

INTERDIÇÕES

As avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel, no Centro de Vitória, vão ficar livres para o trânsito de veículos durante o carnaval. As ruas Araújo Primo e Alda Maria Lyra Vicentini, ao lado da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) também estarão livres.

As ruas que dão acesso entre a avenida Princesa Isabel e a Beira Mar ficarão interditadas. A ideia é garantir que os moradores do Centro de Vitória possam transitar mais facilmente e tenham maior acesso às suas residências durante a festa.