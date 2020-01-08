Rede Gazeta transmite desfiles do Grupo A do Carnaval de Vitória

A Pega no Samba é uma das agremiações que vai desfilar no Grupo A do carnaval capixaba, em 2020 Crédito: Vitor Jubini

A Rede Gazeta continua apoiando (e acreditando) na força do carnaval capixaba. Além da transmissão ao vivo do desfile do Grupo Especial na noite de sábado, 15 de fevereiro, na TV Gazeta, a empresa garantiu também a exibição das apresentações das escolas de samba do Grupo A, que dará à campeã o direito de se apresentar na elite da folia capixaba em 2021.

A transmissão acontece na sexta-feira, 14 de fevereiro, a partir das 22h, no portal G1/ES. Lembrando que, no caso do Grupo Especial, os desfiles serão exibidos tanto na TV Gazeta quanto no G1/ES.

"A Rede Gazeta sempre teve como prioridade cobrir o carnaval da maneira mais ampla e completa possível, seja pela TV, rádio, portal online e jornal impresso. Nosso compromisso agora é mais amplo. Desde 2018, estamos com a transmissão ao vivo, mostrando para o Brasil e para o mundo (por meio da internet) uma festa que está cada vez mais se profissionalizando, trazendo reconhecimento e valorização para a cultura capixaba. Nossa meta é manter o padrão Globo de transmissões, com a melhor qualidade técnica e jornalística possível", adianta Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta.

Para o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Espírito Santo (LIESES), a trasmissão ao vivo pelo G1/ES acirra ainda mais a competição pela vaga no Grupo Especial. "É um ganho imensurável. As agremiações do Grupo A estão crescendo em um ritmo muito grande. Praticamente não há mais diferenças técnicas entre elas. O carnaval deve ser decidido nos detalhes. Vivemos em um momento de globalização, e a presença da internet, e da Rede Gazeta, vai popularizar ainda mais essa festa. Esse apoio vai fazer as escolas desfilarem ainda com mais garra", acrescenta.

Venenosa de Maruípe: A Andaraí também está entre as concorrentes do Grupo A do Carnaval Capixaba Crédito: Fernando Madeira

DESFILES

O regulamento do desfile do Grupo A continua inalterado. Serão sete agremiações lutando por uma vaga no Grupo Especial de 2021. A última colocada será rebaixada para o Grupo de Acesso no próximo ano. A ordem das apresentações já está definida.

G.R.E.S Pega no Samba (às 22h)

G.R.E.S Chega Mais (às 23h05)

G.R.E.S Andaraí (à 0h10)

G.R.E.S Rosas de Ouro (à 1h15)

G.R.E.S Chegou o Que Faltava (às 2h20)

G.R.E.S Unidos do Barreiros (às 3h25)

G.R.E.S Mocidade da Praia (às 4h30)

Lembrando que a ordem das apresentações das escolas do Grupo de Acesso (o desfile acontece na quinta-feira, dia 13 de fevereiro) também já está definida. Os horários ainda serão definidos pela LIESES. A apresentação contará com entrada franca.