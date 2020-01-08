Vitória prorroga prazo de inscrições para os blocos de rua

"Para ficar claro: apoio o Desfile de Escolas de Samba e Carnaval de Vitória, INTENSAMENTE, mesmo sob críticas de quem não entende a importância do investimento na economia, turismo e cultura... o nosso Carnaval no Centro é um sucesso, está mantido e evolui cada vez +!", escreveu o prefeito, Luciano Rezende, em seu Twitter.

Para ficar claro: apoio o Desfile de Escolas de Samba e Carnaval de Vitória, INTENSAMENTE, mesmo sob críticas de quem não entende a importância do investimento na economia, turismo e cultura... o nosso Carnaval no Centro é um sucesso, está mantido e evolui cada vez +! ?????????

A confirmação também veio do secretário de Cultura, como mostrado na matéria de A Gazeta. "Estamos discutindo o formato. A proposta do Carnaval é continuar no Centro de Vitória. Estamos avaliando junto dos moradores o melhor local para que ele seja realizado. A definição sai agora em janeiro. O concurso de blocos está garantido".