Vitória prorroga prazo de inscrições para os blocos de rua

A Prefeitura de Vitória prorrogou até o dia 17 de janeiro o prazo de inscrição para que os foliões inscrevam seus grupos que irão desfilar nas avenidas da Capital durante o carnaval. Os responsáveis pelos blocos devem entregar a solicitação no Protocolo Geral do Palácio Municipal, endereçada à Gerência de Produção e Difusão Cultural da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), informando todos os dados exigidos para o recebimento da autorização.
As datas dos desfiles serão sugeridas pelos blocos e definidas pela Comissão de Avaliação dos Desfiles de Blocos de Rua. Eles não terão caráter competitivo e vão ocorrer em diversos bairros da capital. A organização e o ordenamento dos blocos estão previstos no decreto nº 16.934/2017.
CARNAVAL NO CENTRO GARANTIDO
Apesar da indefinição quanto aos desfiles de blocos de rua na Avenida Jerônimo Monteiro, a Prefeitura de Vitória garante o Carnaval no Centro de Vitória. Vale lembrar que o órgão ainda vai conversar com os moradores do Centro para encontrar um novo local para os desfiles.
"Para ficar claro: apoio o Desfile de Escolas de Samba e Carnaval de Vitória, INTENSAMENTE, mesmo sob críticas de quem não entende a importância do investimento na economia, turismo e cultura... o nosso Carnaval no Centro é um sucesso, está mantido e evolui cada vez +!", escreveu o prefeito, Luciano Rezende, em seu Twitter.
A confirmação também veio do secretário de Cultura, como mostrado na matéria de A Gazeta. "Estamos discutindo o formato. A proposta do Carnaval é continuar no Centro de Vitória. Estamos avaliando junto dos moradores o melhor local para que ele seja realizado. A definição sai agora em janeiro. O concurso de blocos está garantido".