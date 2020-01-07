Carnaval de Vitória corre o risco de deixar a Avenida Jerônimo Monteiro

Data: 03/03/2019 - ES - Vitória - Foliões participando do Puta Bloco, que desfilou na Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória, no Carnaval de Rua - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

Famosa por abrigar os tradicionais concursos de blocos, a Avenida Jerônimo Monteiro corre o risco de não receber mais o carnaval de rua da capital capixaba já em 2020. Um dos motivos são as reclamações dos moradores sobre o tumulto e a violência que, às vezes, podem ocorrer nas épocas dos festejos.

"Nossa administração está totalmente voltada para os interesses e o bem-estar da comunidade de Vitória. Portanto, estamos avaliando a possibilidade de retirar os festejos da Avenida Jerônimo Monteiro", afirma o secretário municipal de cultura Francisco Grijó, em conversa com o Divirta-se para adiantar os planos da pasta em 2020.

Lembrando que os famosos blocos Regional da Nair, que desfila na Avenida Beira-Mar desde 2011 atraindo mais de 10 mil foliões, e Amigos da Onça, que se apresenta próximo à Gruta da Onça, na Rua Barão de Monjardim, também serão incluídos nesse processo de remodelação. A Prefeitura diz que vai conversar com os blocos sobre esta mudança.

Os fãs da folia de Momo, porém, podem se acalmar. Os festejos, que acontecem de 21 a 25 de fevereiro, estão confirmados. "O que está sendo discutido é um novo formato para o carnaval de rua. A ideia inicial é continuar no Centro", aponta.

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, também confirmou a folia em seu Twitter. "Para ficar claro: apoio o Desfile de Escolas de Samba e Carnaval de Vitória, INTENSAMENTE, mesmo sob críticas de quem não entende a importância do investimento na economia, turismo e cultura... o nosso Carnaval no Centro é um sucesso, está mantido e evolui cada vez +!"

Para ficar claro: apoio o Desfile de Escolas de Samba e Carnaval de Vitória, INTENSAMENTE, mesmo sob críticas de quem não entende a importância do investimento na economia, turismo e cultura... o nosso Carnaval no Centro é um sucesso, está mantido e evolui cada vez +! ????????? — Luciano Rezende (@LucianoRezende) January 7, 2020

A proposta, de acordo com a Secretaria de Cultura de Vitória, será discutida também com associações de moradores no intuito de encontrar um local adequado para os festejos. "O martelo deve ser batido até o final de janeiro. O concurso de blocos certamente está garantido", alerta o secretário, afirmando que as mudanças estão sendo debatidas de forma multidisciplinar. "Um novo espaço será discutido com a Guarda Municipal de Vitória e a Secretaria do Meio Ambiente. A Polícia Militar deve ser incluída nesse debate", conclui.