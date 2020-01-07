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Polêmica!

Carnaval de Vitória corre o risco de deixar a Avenida Jerônimo Monteiro

Um novo local para a folia do Centro da capital deve ser divulgado pela Secretaria Municipal de Cultura até o final de janeiro

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 16:32
Data: 03/03/2019 - ES - Vitória - Foliões participando do Puta Bloco, que desfilou na Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória, no Carnaval de Rua - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
Famosa por abrigar os tradicionais concursos de blocos, a Avenida Jerônimo Monteiro corre o risco de não receber mais o carnaval de rua da capital capixaba já em 2020. Um dos motivos são as reclamações dos moradores sobre o tumulto e a violência que, às vezes, podem ocorrer nas épocas dos festejos.
"Nossa administração está totalmente voltada para os interesses e o bem-estar da comunidade de Vitória. Portanto, estamos avaliando a possibilidade de retirar os festejos da Avenida Jerônimo Monteiro", afirma o secretário municipal de cultura Francisco Grijó, em conversa com o Divirta-se para adiantar os planos da pasta em 2020.
Lembrando que os famosos blocos Regional da Nair, que desfila na Avenida Beira-Mar desde 2011 atraindo mais de 10 mil foliões, e Amigos da Onça, que se apresenta próximo à Gruta da Onça, na Rua Barão de Monjardim, também serão incluídos nesse processo de remodelação. A Prefeitura diz que vai conversar com os blocos sobre esta mudança.

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Os fãs da folia de Momo, porém, podem se acalmar. Os festejos, que acontecem de 21 a 25 de fevereiro, estão confirmados. "O que está sendo discutido é um novo formato para o carnaval de rua. A ideia inicial é continuar no Centro", aponta. 
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, também confirmou a folia em seu Twitter. "Para ficar claro: apoio o Desfile de Escolas de Samba e Carnaval de Vitória, INTENSAMENTE, mesmo sob críticas de quem não entende a importância do investimento na economia, turismo e cultura... o nosso Carnaval no Centro é um sucesso, está mantido e evolui cada vez +!"
A proposta, de acordo com a Secretaria de Cultura de Vitória, será discutida também com associações de moradores no intuito de encontrar um local adequado para os festejos. "O martelo deve ser batido até o final de janeiro. O concurso de blocos certamente está garantido", alerta o secretário, afirmando que as mudanças estão sendo debatidas de forma multidisciplinar. "Um novo espaço será discutido com a Guarda Municipal de Vitória e a Secretaria do Meio Ambiente. A Polícia Militar deve ser incluída nesse debate", conclui. 
Lembrando que os desfiles dos blocos de rua no Centro de Vitória, especialmente na Avenida Jerônimo Monteiro, começaram ainda com a formação das batucadas, uma espécie de embrião da folia, nas décadas de 1930 e 1940.

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