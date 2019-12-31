Confira o calendário dos ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2020

Desfile da Boa Vista, na disputa deste ano: escola faz parte do grupo especial Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta

Faltando pouco mais de um mês para o Carnaval de Vitória, as ligas que representam as escolas de samba divulgaram o calendário dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, que trazem uma prévia do que as agremiações vão apresentar no desfile oficial.

Os ensaios técnicos começam na primeira segunda-feira de fevereiro (dia 2) e termina no dia 9, um domingo.

Todas as escolas que desfilam na sexta-feira e no sábado do Carnaval de Vitória poderão levar seus integrantes ao Sambão para fazer os últimos ajustes antes do desfile. "É uma preparação. As escolas vão tentar acertar os erros que tiveram no ano anterior. É um momento muito importante para o Carnaval de Vitória. Ano passado, eram três escolas por dia, mas este ano diminuímos para duas porque algus diretores reclamaram de atraso", pontuou o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira.

Mesmo com esse caráter técnico, esses ensaios viraram uma festa à parte, com as arquibancadas cheias de amantes do Carnaval. A entrada, como nos anos anteriores, será gratuita nos ensaios técnicos. "O ensaio técnico virou um segundo Carnaval", destaca o presidente da Liesge.

Em 2020, o feriado de carnaval começa no dia 21 de fevereiro em todo o país. Mas no Espírito Santo, a festa no Sambão do Povo acontece uma semana antes, nos dias 14 e 15 de fevereiro.

CONFIRA O CALENDÁRIO DOS ENSAIOS