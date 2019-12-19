Carnaval de Vitória: abertas inscrições para os blocos de rua

Bloco Regional da Nair desfilando na Avenida Beira Mar, no Centro de Vitória, durante o carnaval 2018 Crédito: Bernardo Coutinho

É hora de esquentar os tamborins e preparar tudo para colocar a turma na rua. Em Vitória, as inscrições para que os blocos tenham permissão para desfilar nas ruas já estão acontecendo.

Com o objetivo de garantir a diversão e a segurança dos foliões na época do Carnaval, a Prefeitura de Vitória realiza os cadastros até 10 de janeiro de 2020 (sexta-feira). Os responsáveis pelos blocos interessados devem entregar a solicitação no Protocolo Geral do Palácio Municipal, endereçada à Gerência de Produção e Difusão Cultural da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), informando todos os dados exigidos para o recebimento da autorização.

As datas dos desfiles serão sugeridas pelos blocos e definidas pela Comissão de Avaliação dos Desfiles de Blocos de Rua, sendo permitido que dois blocos saiam às ruas por dia, até o horário limite das 19 horas. Eles não terão caráter competitivo e vão ocorrer em diversos bairros da capital.