Sambão do Povo terá trânsito interditado para obras do Carnaval 2020

Estrutura para desfile das escolas de samba já começou a ser montadas no Sambão do Povo (04/12/2019) Crédito: José Carlos Schaeffer

Para dar sequência aos preparativos do Carnaval 2020, o trânsito no Sambão do Povo e nas ruas próximas será interditado pela Prefeitura de Vitória a partir desta quarta-feira (11). O fluxo de veículos ficará interrompido para que a organização termine a montagem das estruturas e faça os demais acertos para a realização do desfile das escolas de Samba , que acontecerá nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020. Por isso, o trânsito será liberado somente no dia 21 de fevereiro do ano que vem, após a desmontagem da estrutura.

INTERDIÇÃO E DESVIOS

A avenida Dário Lourenço de Souza, entre a rua Elvira Zílio e a rua Servidão Belarmino Guedes de Moraes, ficará totalmente interditada. Quem precisar seguir em direção a Santo Antônio deve fazer o desvio na Rua Engenheiro Manuel dos Passos Barros e seguir pela avenida Santo Antônio.

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Quem vier de Santo Antônio e desejar seguir para a rodoviária e para o Centro, deverá fazer o desvio para a rua Dom Benedito e seguir pela avenida Santo Antônio.

Os ônibus do sistema municipal serão desviados pela avenida Duarte Lemos. Já os demais veículos serão desviados pelas vias adjacentes. O acesso à Clínica dos Acidentados ficará liberado.