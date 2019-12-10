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Preparativos da folia

Sambão do Povo terá trânsito interditado para obras do Carnaval 2020

Fluxo será desviado para montagem da estrutura da festa. As vias ficarão interditadas até fevereiro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 16:27

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 16:27

Estrutura para desfile das escolas de samba já começou a ser montadas no Sambão do Povo (04/12/2019) Crédito: José Carlos Schaeffer
Para dar sequência aos preparativos do Carnaval 2020, o trânsito no Sambão do Povo e nas ruas próximas será interditado pela Prefeitura de Vitória a partir desta quarta-feira (11). O fluxo de veículos ficará interrompido para que a organização termine a montagem das estruturas e faça os demais acertos para a realização do desfile das escolas de Samba, que acontecerá nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020. Por isso, o trânsito será liberado somente no dia 21 de fevereiro do ano que vem, após a desmontagem da estrutura.

INTERDIÇÃO E DESVIOS

A avenida Dário Lourenço de Souza, entre a rua Elvira Zílio e a rua Servidão Belarmino Guedes de Moraes, ficará totalmente interditada. Quem precisar seguir em direção a Santo Antônio deve fazer o desvio na Rua Engenheiro Manuel dos Passos Barros e seguir pela avenida Santo Antônio.
Sambão do Povo terá trânsito interditado para obras do Carnaval
Quem vier de Santo Antônio e desejar seguir para a rodoviária e para o Centro, deverá fazer o desvio para a rua Dom Benedito e seguir pela avenida Santo Antônio.

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Os ônibus do sistema municipal serão desviados pela avenida Duarte Lemos. Já os demais veículos serão desviados pelas vias adjacentes. O acesso à Clínica dos Acidentados ficará liberado.
De acordo com a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), toda a região estará sinalizada para evitar acidentes e orientar os condutores.

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