Começa a montagem dos camarotes para o Carnaval de Vitória no Sambão

Estruturas metálicas de camarotes já começaram a ser montadas no Sambão do Povo (04/12/2019) Crédito: José Carlos Schaeffer

Faltando mais de dois meses para o desfile das agremiações, o Sambão do Povo já começou a receber as primeiras intervenções para o Carnaval de Vitória 2020. Nesta semana, mesmo debaixo de chuva, operários iniciaram a montagem das estruturas que vão formar a passarela do samba para as escolas que vão entrar na avenida nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro do ano que vem.

Os trabalhos foram iniciados pelas estruturas metálicas dos camarotes no início do Sambão do Povo. Segundo o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira, a montagem faz parte do cronograma da organização dos desfiles.

"Começamos pelas estruturas metálicas do camarote e depois vamos dando sequência ao restante. Está no nosso cronograma. Assim como nos últimos anos, iniciamos a montagem ainda no mês de dezembro", disse.