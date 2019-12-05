Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Começa a montagem dos camarotes para o Carnaval de Vitória no Sambão
Preparativos para a folia

Começa a montagem dos camarotes para o Carnaval de Vitória no Sambão

Nesta semana, mesmo debaixo de chuva, operários iniciaram a montagem das estruturas que vão formar a passarela do samba no Sambão do Povo, em Vitória. Na semana que vem, haverá interdições e o trânsito vai sofrer modificações na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 12:19

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 12:19

Estruturas metálicas de camarotes já começaram a ser montadas no Sambão do Povo (04/12/2019) Crédito: José Carlos Schaeffer
Faltando mais de dois meses para o desfile das agremiações, o Sambão do Povo já começou a receber as primeiras intervenções para o Carnaval de Vitória 2020. Nesta semana, mesmo debaixo de chuva, operários iniciaram a montagem das estruturas que vão formar a passarela do samba para as escolas que vão entrar na avenida nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro do ano que vem.
Os trabalhos foram iniciados pelas estruturas metálicas dos camarotes no início do Sambão do Povo. Segundo o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira, a montagem faz parte do cronograma da organização dos desfiles.
"Começamos pelas estruturas metálicas do camarote e depois vamos dando sequência ao restante. Está no nosso cronograma. Assim como nos últimos anos, iniciamos a montagem ainda no mês de dezembro", disse.

Veja Também

Carnaval de Vitória ganha mais tempo na TV Gazeta em 2020

Carnaval de Vitória: dança das cadeiras na Novo Império e Jucutuquara

De acordo com a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), o início da montagem ainda não compromete o trânsito local. No entanto, a partir da próxima semana, o órgão avisa que será necessário interditar algumas vias para garantir a segurança das pessoas. No entanto, ainda não há informações sobre como vai ficar o trânsito na região.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados