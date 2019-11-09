Carnaval 2020: chegou a hora das festas e ensaios nos barracões

A Mocidade Unida da Glória, MUG abre os trabalhos com a Costelada Solidária neste sábado (8) Crédito: Fernando Madeira

Se você quer cair no samba mesmo antes do carnaval, já pode preencher a sua agenda com os ensaios das escolas de samba do grupo especial. Daqui até o Carnaval de Vitória 2020, em fevereiro, as escolas já programaram uma série de eventos e festas para divulgar os enredos e para entrar com toda a força no Sambão do Povo. (CONFIRA A LISTA COMPLETA NO FIM DA MATÉRIA)

Os encontros também servem para angariar fundos que complementam o financiamento do espetáculo que é mostrado na avenida.

A Mocidade Unida da Glória (MUG), por exemplo, já está com o calendário de eventos fechado até o fim de dezembro deste ano. Para janeiro e fevereiro, a escola planeja trazer algumas atrações especiais para a sua quadra, em Vila Velha, mas nada ainda confirmado. O importante é que aos domingos também acontece o ensaio semanal da bateria da agremiação.

Segundo Thiago Brito, intérprete oficial da MUG, as expectativas são altas para as festas, já que elas são a melhor forma de mostrar para a comunidade o que a escola está fazendo.

A gente tem tido um retorno muito bom e tem sido ótimo os eventos aqui porque estamos lotando a escola. A quadra tem capacidade para mais de 3,5 mil pessoas e a gente sabe que encher o espaço, como está acontecendo, é um desafio. Mas estamos fazendo um trabalho de divulgação que está ajudando bastante, conclui.

SEM AGENDA

Em contrapartida, nem todas as escolas estão com a agenda de ensaios programada. Após denúncias, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) decidiu cobrar das agremiações uma série de documentos e alvarás de funcionamento para que elas continuassem operando.

A surpresa foi que na Capital, por exemplo, apenas a Novo Império estava com tudo em dia, segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Leonardo Krohling. Mas os amantes da folia não precisam se preocupar. Isso porque, apesar do atraso no calendário, as cinco agremiações que ainda não regularizaram a situação estão se programando para acertar tudo até o próximo dia 18 de novembro, quando uma nova reunião vai acontecer entre a PMV e as escolas de samba da Capital. A previsão foi confirmada por Krohling.

O que aconteceu, só para esclarecer, é que a PMV e as escolas foram notificadas pelo MPES e foi realizada uma reunião. Foi dado um prazo para as escolas regularizarem seus alvarás. Toda empresa precisa ter esse documento. Nesse momento essa é a demanda. Se a prefeitura autorizar um evento de uma escola que está com documentação errada, nós estaremos errados, explica.

DENÚNCIA

Fontes de escolas de samba às que A Gazeta teve acesso explicaram que por muito tempo o problema da falta dos alvarás foi se arrastando, mas que um morador de um bairro de Vitória decidiu levar o caso à Promotoria do Ministério Público, que foi atrás para saber se estava tudo em ordem nas escolas.

Sabemos que algumas escolas tiveram problemas com barulho, ao realizar eventos em locais públicos e que, a partir disso, o MPES decidiu chamar a prefeitura e as agremiações para passar o caso a limpo, confirmou o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória.

Do outro lado, as escolas não se esquivam da responsabilidade sobre os documentos. Pedro Sacramento, da Unidos da Piedade, relata que a agremiação realmente estava com os documentos irregulares, mas diz que está correndo atrás para adiantar todos os trâmites legais.

Tivemos que fazer algumas alterações por conta de CNPJ e tudo o mais, mas pretendemos na semana que vem já estar com tudo certo, com as licenças todas organizadas. Enquanto isso, estamos fazendo eventos em locais privados e sob aluguel, que foi a saída que encontramos, conclui.

O MPES foi demandado na segunda-feira, dia 4, mas até o fechamento da matéria, não se manifestou sobre o caso.

VEREADOR QUESTIONA DINHEIRO DO CARNAVAL

Escolas de samba e integrantes da Lieses protestaram na última terça contra o vereador Davi Esmael (PSB), que afirmou que as ligas lucram com a venda de fantasias, ingressos, camarotes e patrocínios e que não haveria, portanto, necessidade do apoio da prefeitura. Para este ano, apesar de não ter nada assinado, Leonardo Krohling adianta que o valor liberado para as ligas que coordenam os desfiles vai girar em torno do mesmo do ano passado, de R$ 2,2 milhões. Com a verba, as ligas têm que custear obras, montagem de estrutura, reformas e pagamento de pessoal, que vão incluir 95 compositores e 15 intérpretes nos dias de folia.

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