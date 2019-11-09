Carnaval 2020: chegou a hora das festas e ensaios nos barracões

Se você quer cair no samba mesmo antes do carnaval, já pode preencher a sua agenda com os ensaios das escolas de samba do grupo especial. Daqui até o Carnaval de Vitória 2020, em fevereiro, as escolas já programaram uma série de eventos e festas para divulgar os enredos e para entrar com toda a força no Sambão do Povo. (CONFIRA A LISTA COMPLETA NO FIM DA MATÉRIA)
Os encontros também servem para angariar fundos que complementam o financiamento do espetáculo que é mostrado na avenida.
A Mocidade Unida da Glória (MUG), por exemplo, já está com o calendário de eventos fechado até o fim de dezembro deste ano. Para janeiro e fevereiro, a escola planeja trazer algumas atrações especiais para a sua quadra, em Vila Velha, mas nada ainda confirmado. O importante é que aos domingos também acontece o ensaio semanal da bateria da agremiação.
Segundo Thiago Brito, intérprete oficial da MUG, as expectativas são altas para as festas, já que elas são a melhor forma de mostrar para a comunidade o que a escola está fazendo.
A gente tem tido um retorno muito bom e tem sido ótimo os eventos aqui porque estamos lotando a escola. A quadra tem capacidade para mais de 3,5 mil pessoas e a gente sabe que encher o espaço, como está acontecendo, é um desafio. Mas estamos fazendo um trabalho de divulgação que está ajudando bastante, conclui.
SEM AGENDA
Em contrapartida, nem todas as escolas estão com a agenda de ensaios programada. Após denúncias, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) decidiu cobrar das agremiações uma série de documentos e alvarás de funcionamento para que elas continuassem operando.
A surpresa foi que na Capital, por exemplo, apenas a Novo Império estava com tudo em dia, segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Leonardo Krohling. Mas os amantes da folia não precisam se preocupar. Isso porque, apesar do atraso no calendário, as cinco agremiações que ainda não regularizaram a situação estão se programando para acertar tudo até o próximo dia 18 de novembro, quando uma nova reunião vai acontecer entre a PMV e as escolas de samba da Capital. A previsão foi confirmada por Krohling.
O que aconteceu, só para esclarecer, é que a PMV e as escolas foram notificadas pelo MPES e foi realizada uma reunião. Foi dado um prazo para as escolas regularizarem seus alvarás. Toda empresa precisa ter esse documento. Nesse momento essa é a demanda. Se a prefeitura autorizar um evento de uma escola que está com documentação errada, nós estaremos errados, explica.
DENÚNCIA
Fontes de escolas de samba às que A Gazeta teve acesso explicaram que por muito tempo o problema da falta dos alvarás foi se arrastando, mas que um morador de um bairro de Vitória decidiu levar o caso à Promotoria do Ministério Público, que foi atrás para saber se estava tudo em ordem nas escolas.
Sabemos que algumas escolas tiveram problemas com barulho, ao realizar eventos em locais públicos e que, a partir disso, o MPES decidiu chamar a prefeitura e as agremiações para passar o caso a limpo, confirmou o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória.
Do outro lado, as escolas não se esquivam da responsabilidade sobre os documentos. Pedro Sacramento, da Unidos da Piedade, relata que a agremiação realmente estava com os documentos irregulares, mas diz que está correndo atrás para adiantar todos os trâmites legais.
Tivemos que fazer algumas alterações por conta de CNPJ e tudo o mais, mas pretendemos na semana que vem já estar com tudo certo, com as licenças todas organizadas. Enquanto isso, estamos fazendo eventos em locais privados e sob aluguel, que foi a saída que encontramos, conclui.
O MPES foi demandado na segunda-feira, dia 4, mas até o fechamento da matéria, não se manifestou sobre o caso.
VEREADOR QUESTIONA DINHEIRO DO CARNAVAL
Escolas de samba e integrantes da Lieses protestaram na última terça contra o vereador Davi Esmael (PSB), que afirmou que as ligas lucram com a venda de fantasias, ingressos, camarotes e patrocínios e que não haveria, portanto, necessidade do apoio da prefeitura. Para este ano, apesar de não ter nada assinado, Leonardo Krohling adianta que o valor liberado para as ligas que coordenam os desfiles vai girar em torno do mesmo do ano passado, de R$ 2,2 milhões. Com a verba, as ligas têm que custear obras, montagem de estrutura, reformas e pagamento de pessoal, que vão incluir 95 compositores e 15 intérpretes nos dias de folia.
CONFIRA AS FESTAS CONFIRMADAS ATÉ O MOMENTO
- 9 DE NOVEMBRO
- MUG - Costelada Solidária
- Horário: a partir das 20h
- Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
- Ingressos: R$ 60 - Vendas na bilheteria do local
- Informações: (27) 98866-8868
- NOVO IMPÉRIO - Aniversário do Grupo Primeira Classe com Imaginasamba
- Horário: a partir das 18h
- Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)
- Ingressos: R$ 30 - Vendas na bilheteria do local
- 10 DE NOVEMBRO
- MUG - MUG Recebe: Novo Império
- Horário: a partir das 20h
- Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
- Ingressos: R$ 15 (comprando dois, o combo sai a R$ 20) - Vendas na bilheteria do local
- Informações: (27) 99889-1209
- SÃO TORQUATO E JUCUTUQUARA - Grandes Encontros Ninho da Águia
- Horário: a partir das 15h
- Local: Av. Graça Aranha, 67, São Torquato, Vila Velha (em frente ao Terminal de São Torquato, ao lado da agência dos Correios)
- Ingressos: R$ 10 (cobrado apenas para entrada após 16h30) - Vendas na bilheteria do local
- 11 DE NOVEMBRO
- SÃO TORQUATO - Oficina de Bateria O Som do Carnaval
- Horário: a partir das 19h30
- Local: Ninho da Águia (Av. Graça Aranha, 67, São Torquato, Vila Velha)
- Ingressos: entrada franca
- Informações: (27) 99997-0863
- 16 DE NOVEMBRO
- NOVO IMPÉRIO - Encontro: Novo Império e Bloco Afrokizomba
- Horário: a partir das 18h
- Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)
- Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
- 17 DE NOVEMBRO
- MUG - MUG Recebe: São Torquato
- Horário: a partir das 20h
- Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
- Ingressos: R$ 15 (comprando dois, o combo sai a R$ 20) - Vendas na bilheteria do local
- Informações: (27) 99889-1209
- 18 DE NOVEMBRO
- SÃO TORQUATO - Oficina de Bateria O Som do Carnaval
- Horário: a partir das 19h30
- Local: Ninho da Águia (Av. Graça Aranha, 67, São Torquato, Vila Velha)
- Ingressos: entrada franca
- Informações: (27) 99997-0863
- 23 DE NOVEMBRO
- BOA VISTA - Workshop de Samba no Pé
- Horário: a partir das 14h
- Local: Quadra da Boa Vista (R. Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica)
- Ingressos: R$ 40 (1º lote) - Vendas na bilheteria do local, sob reserva via contato por telefone
- Informações: (27) 99633-6874
- 24 DE NOVEMBRO
- MUG - MUG Recebe: Jucutuquara
- Horário: a partir das 20h
- Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
- Ingressos: R$ 15 (comprando dois, o combo sai a R$ 20) - Vendas na bilheteria do local
- Informações: (27) 99889-1209
- NOVO IMPÉRIO - Festa dos Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira
- Horário: a partir das 18h
- Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)
- Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
- PIEDADE - Festa do Dia Nacional das Baianas
- Horário: a partir das 17h
- Local: Clube Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)
- Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
- 25 DE NOVEMBRO
- SÃO TORQUATO - Oficina de Bateria O Som do Carnaval
- Horário: a partir das 19h30
- Local: Ninho da Águia (Av. Graça Aranha, 67, São Torquato, Vila Velha)
- Ingressos: entrada franca
- Informações: (27) 99997-0863
- 30 DE NOVEMBRO
- CHEGA MAIS - Festa dos Destaques, Musas e Musos da Chega Mais
- Horário: a partir das 18h
- Local: Praça Genova Machado, Bairro do Quadro, Vitória
- Ingressos: entrada franca
- BOA VISTA E ACADÊMICOS DO SALGUEIRO - Workshop Chocalho
- Horário: das 14h às 18h
- Local: Quadra da Boa Vista (R. Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica)
- Ingressos: R$ 20 (inscrição) - Vendas na bilheteria do local
- Informações: (27) 99799-1835
- PIEDADE - Lançamento do Muso e Musa da Piedade 2020
- Horário: a partir das 19h
- Local: Clube Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)
- Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
- 1º DE DEZEMBRO
- MUG - MUG Recebe: Boa Vista
- Horário: a partir das 20h
- Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
- Ingressos: R$ 15 (comprando dois, o combo sai a R$ 20) - Vendas na bilheteria do local
- Informações: (27) 99889-1209
- 8 DE DEZEMBRO
- CHEGA MAIS - Cozido da Chega Mais
- Horário: a partir das 12h
- Local: Praça Genova Machado, Bairro do Quadro, Vitória
- Ingressos: entrada franca (o cozido que será feito será vendido à parte)
- MUG - MUG Recebe: Piedade
- Horário: a partir das 20h
- Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
- Ingressos: R$ 15 (comprando dois, o combo sai a R$ 20) - Vendas na bilheteria do local
- Informações: (27) 99889-1209