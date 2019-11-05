Carnaval de Vitória: escolas de samba protestam contra Davi Esmael

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edivaldo Vieira, demonstrou insatisfação com a fala do vereador. Estamos aqui em repúdio às declarações mentirosas do vereador Davi Esmael, que disse que a gente lucra com venda de fantasias e camarote no carnaval e que a prefeitura dá dinheiro para isso. A gente aluga o Sambão do Povo da prefeitura por um preço altíssimo e o retorno que o Carnaval dá para Vitória é enorme. O dinheiro que entra, volta quase 13 vezes mais, declarou.