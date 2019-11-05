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Corte de verba

Carnaval de Vitória: escolas de samba protestam contra Davi Esmael

Em vídeo postado recentemente nas redes sociais, Esmael defendeu o fim do uso do dinheiro público no carnaval capixaba; manifestantes lotaram a Câmara de Vereadores nesta terça-feira (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 17:37

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 17:37

Manifestação das escolas de Samba e da Lieses na Câmara contra declarações do vereador Davi Esmael Crédito: Iara Diniz
Escolas de samba e integrantes da Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses) fizeram uma manifestação na tarde desta terça-feira (5) na Câmara de Vereadores de Vitória contra uma declaração do vereador Davi Esmael, que afirmou que quer cortar verba do Carnaval capixaba. Agremiações ficaram revoltadas e postaram notas de repúdio contra o vereador, que diz que o investimento não dá retorno.

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Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edivaldo Vieira, demonstrou insatisfação com a fala do vereador. Estamos aqui em repúdio às declarações mentirosas do vereador Davi Esmael, que disse que a gente lucra com venda de fantasias e camarote no carnaval e que a prefeitura dá dinheiro para isso. A gente aluga o Sambão do Povo da prefeitura por um preço altíssimo e o retorno que o Carnaval dá para Vitória é enorme. O dinheiro que entra, volta quase 13 vezes mais, declarou.

VEJA VÍDEO

Davi Esmael chegou na Câmara vaiado por membros das escolas de samba. O carnaval capixaba faz parte da nossa cultura. Ele gera renda, alimenta uma cadeia enorme de profissionais, tira as pessoas da violência. Não vamos deixar que qualquer pessoa que não entenda a nossa cultura, tire algo que nos é de direito, afirmou Stael Magesck.
Manifestação das escolas de Samba e da Lieses na Câmara contra declarações do vereador Davi Esmael Crédito: Iara Diniz
Em defesa, Davi Esmael declarou que os manifestantes não têm argumentos. "Querem atacar a minha fé. Se o Carnaval de Vitória gera toda essa receita, isso prova que passou da hora da iniciativa privada financiar a festa, já que ela dá lucro, o que falta é profissionalismo, gestão e criatividade. Dinheiro público é para financiar investimentos públicos importantes, já o dinheiro privado é o que visa o lucro das empresas e de uma meia dúzia de empresários", afirmou.
Davi Esmael Crédito: Iara Diniz

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