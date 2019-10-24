"Quero conhecer o Carnaval de Vitória", diz o rei do camarote da Sapucaí

O presidente da Holding Clube, José Victor Oliva, responsável pelo Camarote Nº 1 no Carnaval do Rio de Janeiro Crédito: Holding Clube/Divulgação

"Quero conhecer o Carnaval de Vitória. Já recebi um convite", disse José Victor Oliva, 65, presidente da Holding Clube, responsável pelo Camarote Nº 1, da Sapucaí, o mais badalado do carnaval do Rio. Em almoço exclusivo com esta colunista, nesta quarta-feira (23), no Hotel Ilha do Boi, o empresário, conhecido como o Rei do Entretenimento, apresentou seus seus novos projetos, incluindo o Réveillon Nº1, em Itacaré, que promete atrair o público capixaba. Oliva, que não conhecia Vitória, ficou encantado com a cidade, e se reuniu na noite de terça-feira (22) com produtores e empresários de entretenimento da cidade. "O encontro com eles foi para compartilhar dicas de como fazer um grande evento".

A colunista Renata Rasseli e José Victor Oliva: almoço exclusivo na Ilha do Boi. Crédito: Laís Mori

O Réveillon Nº1, em Itacaré, contará com cinco dias de festas, de 28 de dezembro a 2 de janeiro, e receberá mais de 30 artistas nacionais e internacionais em dois diferentes palcos, entre eles Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Kevinho, Durval Lelys, os DJs Alok, Zeh Pretim, Sunroi, Dre Guazzeli, Aline Rocha e BlackOut, além do duo ONA Beat e do trio Rooftime. No destino, além das festas e beach clubs que integram o Réveillon Nº1, os visitantes poderão curtir programações e atrações que agradam a todos os tipos de público. "Vamos levar um dos maiores eventos do Brasil para Itacaré, uma cidade com visual paradisíaco, bom acesso aos turistas e estrutura para os visitantes. Estamos, com isso, alavancando o local como um destino turístico internacional, aquecendo o desenvolvimento regional”, afirma Victor Oliva.

José Victor Oliva em reunião com produtores de evento do ES Crédito: divulgação

O empresário também foi conhecido como “Rei da Noite”, durante as décadas de 1980 e 1990, por comandar casas noturnas como o The Gallery, Banana Café, Moinho Santo Antônio e Resumo da Ópera. O Gallery foi frequentado por celebridades como Pelé, Cazuza, Lula, Vera Fischer, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e nomes da elite paulistana. "Fui muito feliz em todas as fases da minha vida", disse o empresário para RR.

Pietro di Marcos, a atriz e ex-modelo brasileira.Letícia Birkheuer e Edilson Neto: no lançamento do Top Models Future, na Praia do Canto. Crédito: Mônica Zorzanelli

Léo de Castro é homenageado como “Personalidade do setor privado” pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia

O Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia escolheu o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, como “Personalidade do setor privado” de 2019, por sua atuação à frente da Federação, que estabeleceu a inovação como um dos pilares da gestão. A homenagem foi recebida nesta quarta-feira (23), durante a abertura da 16ª edição da Semana de C&T no Espírito Santo, no Palácio Anchieta, pelas mãos da diretora de Inovação e Tecnologia do Senai-Findes, Juliana Gavini, que representou Léo de Castro. Com o tema “Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável”, o evento propõe popularizar a ciência e a tecnologia no Estado e despertar o interesse de estudantes e profissionais na área.

Suzana Hamasaki, Letícia e Tati Modenese: lançamento de moda praia do verão 2020. Crédito: Mônica Zorzanelli

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A arquiteta e empresária Rita Rocio Tristão recebe a primeira-dama Virgínia Casagrande, nesta quinta-feira (24), às 17 horas, na Casa Cor Espírito Santo, para um chá. Junto com um grupo de amigas, ela será recepcionada na Cozinha Gourmet Deca, do Sérgio Paulo Rabello.

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O chefe da Câmara Brasil-Rússia de Comércio, Indústria e Turismo no Espírito Santo, Ulisses Borges de Resende, e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participarão do 1º Fórum Comercial e de Investimentos Brasil-Rússia, no dia 11 de novembro. O evento será realizado em Brasília e contará com a presença de algumas das principais empresas russas, que buscam novas parcerias no Brasil. Os objetivos do encontro são a abertura de novas frentes de negócios, o estabelecimento de uma comunicação integrada permanente entre empresas brasileiras e russas e o incentivo à relação bilateral de investimentos.

Júlio Campagnaro, Sara Bentler e Raigna Vasconcellos: bate-papo sobre tendências da dermatologia. Crédito: Monica Zorzanelli

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Depois de um hiato de alguns anos fora do mercado, e da cidade, Claudia Chieppe retoma sua carreira, desta vez ao lado da amiga e sócia Silvana Robson. Elas irão lançar, nas próximas terça e quarta-feiras, de 13h30 às 20 horas, na Oficina de Ideias Ana Paula Castro, a Casa Sorella. O projeto foi concebido durante uma viagem das amigas empresárias a Los Angeles. A Casa Sorella reúne peças decorativas exclusivas, como abajoures, almofadas,banquetas e pufes, garimpados pelo mundo, sob a curadoria de Claudia e Silvana. Segundo elas, trata-se de uma autêntica viagem pelo Irã, Afeganistão, Estados Unidos e países da Europa. Algumas da peças exibem belas pinturas à mão de Ana Amélia Moraes, capixaba que vive, atualmente, no Rio de Janeiro.

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A Associação de Diabéticos do Espírito Santo e Amigos (ADIES) completará sete anos no mês de novembro e para comemorar e reunir parceiros e amigos que fazem parte deste projeto, o presidente da instituição, Alexandre Loyola, promoverá um jantar no dia 21 de novembro, às 19h30, no Iate Clube, na Praia do Canto. O bufê ficará por conta do Chef Dunga e os músicos Danilo Diniz e Heráclito Macedo participam do evento.

André Pimenta e Sérgio Paulo Rabello: em noite de coquetel fashion na Ilha. Crédito: Mônica Zorzanelli

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Monique Ribeiro ministra aula sobre a abordagem psiquiátrica no paciente com dor crônica e depressão nesta quinta-feira, no Relevium - Centro de Controle da Dor, em Vitória.

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Marcelo Nobre recebe a comenda “Dr. Gilton Coutinho Barros”, destinada aos profissionais da odontologia do Espírito Santo, em sessão solene na Assembleia Legislativa na próxima quinta-feira. A homenagem é um reconhecimento pela atuação destacada na área e em razão dos relevantes serviços prestados à população capixaba.

Samanta Valadão e Flavia Veiga: queridas de RR. Crédito: Mônica Zorzanelli

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Marcelo Lages promove duas noites de homenagens ao eterno maluco beleza Raul Seixas nesta quinta (24) e sexta (25), às 20 horas com Sylvio Passos e com Sandrera. O projeto batizado de Raulzera nasceu para celebrar os 30 anos de saudades de Raulzito e é composto de um bate papo (Pergunte ao Carimbador Maluco) e de um show com muito rock ‘n’ roll.

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O médico Paulo Batistuta e sua mulher Lhayla Novaes estão em Praga, na República Tcheca, onde participam de simpósio sobre ciência, saúde e espiritualidade, com o tema Psiquismo Fetal.

Ivan Aguilar e Simone Teixeira: em noite de moda em Vix. Crédito: Mônica Zorzanelli

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Alessandro Dadalto e Flávia Veiga recebem nesta quinta-feira (24), no Cerimonial Oásis, em Vitória, para o primeiro Fórum Ibef deste ano ano, com o tema Felicidade no Universo Corporativo.

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