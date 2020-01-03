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Escolas de samba fazem últimos ensaios para o Carnaval de Vitória 2020

Confira a programação e caia no samba com o aquecimento das agremiações capixabas antes dos desfiles no Sambão do Povo, nos dias 14 e 15 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 18:12

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 18:12

Baianas da Jucutuquara no Carnaval de Vitória 2016. A escola terá seu ensaio técnico de 2020 na quinta-feira(6) Crédito: ZANETE DADALTO
Fevereiro chegou e as escolas de samba do Espírito Santo já estão prestes a fazer bonito no Sambão do Povo, durante o Carnaval de Vitória. Com desfiles marcados para os dias 14 e 15 de fevereiro, as agremiações fazem seus últimos ensaios para a bateria atravessar a avenida trazendo muita exuberância para capixabas e turistas. O Divirta-se levantou os principais eventos até a folia. Confira e caia no samba!

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  • 4 DE FEVEREIRO

  • Ensaio Técnico Boa Vista e Novo Império
  • Endereço: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória)
  • Concentração: 20h30
  • Início: 21h
  • Entrada Gratuita

  • 5 DE FEVEREIRO

  • Ensaio Técnico São Torquato e Piedade
  • Endereço: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória)
  • Concentração: 20h30
  • Início: 21h
  • Entrada Gratuita

  • 6 DE FEVEREIRO

  • Ensaio Técnico  Jucutuquara e MUG 
  • Endereço: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória)
  • Concentração: 20h30
  • Início: 21h
  • Entrada Gratuita

  • 7 DE FEVEREIRO

  • Ensaio Técnico Chega Mais e Andaraí
  • Endereço: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória)
  • Concentração: 20h30
  • Início: 21h
  • Entrada Gratuita

  • Último Ensaio Boa Vista- Noite das Tribos
  • Endereço: Quadra da Boa Vista  (Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica.)
  • Horário: 21h
  • Atrações: Amaro Lima (Manimal), Renato Casa Nova (Casaca), Jhonatan Santos (Herança), Rodrigo CX (Salvação), Anderson Ventura (Java Roots), Marcos Bifão (Som de Fogueira), Forró Raiz, Jefinho Faraó, MC Popay, Bateria Águia Furiosa e DJ Dudu Rosa.
  • Ingressos: R$ 10 (antecipado); R$ 15 (na hora)
  • Vendas: Rede Farmes Itaquari

  • Ensaio da Piedade 
  • Atração: Grupo Astro Quilombola
  • Endereço: Quadra (R. Graciano Neves, 582, Centro, Vitória.)
  • Horário: 19h
  • Entrada Gratuita

  • 8 DE FEVEREIRO

  • Ensaio técnico Barreiros e Chegou o Que Faltava
  • Endereço: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória)
  • Concentração: 18h30
  • Início: 19h 
  • Entrada Gratuita

  • Ensaio Geral Jucutuquara
  • Endereço: Arena Coruja (Anchietinha - R. José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, Vitória)
  • Horário: 19h
  • Ingressos: R$ 10 

  • 9 DE FEVEREIRO 

  • Ensaio Técnico Rosas de Ouro e Pega no Samba 
  • Endereço: Sambão do Povo (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória)
  • Concentração: 18h30
  • Início: 19h
  • Entrada Gratuita

  • Show da MUG
  • Endereço: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
  • Horário: A partir das 20h
  • Ingressos: R$ 15 e R$ 20 (promoção para compra de dois ingressos)
  • Vendas: Na bilheteria do local 

  • Ensaio Geral da Novo Império
  • Endereço: Na Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)
  • Horário: 19h
  • Ingressos: R$ 10 ou 2Kg de alimentos não perecíveis. 

  • Ensaio da Piedade
  • Atrações: Bloco Costelão e DJ Fabi Rocco
  • Endereço: Clube Álvares Cabral (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória)
  • Horário: 18h
  • Ingressos: R$ 20

  • 11 DE FEVEREIRO

  • 65ª Descida da Piedade
  • Endereço: Saída da Quadra da Piedade (R. Graciano Neves, 582, Centro, Vitória)
  • Horário: 19h
  • Entrada Gratuita

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