Escolas de samba fazem últimos ensaios para o Carnaval de Vitória 2020

Fevereiro chegou e as escolas de samba do Espírito Santo já estão prestes a fazer bonito no Sambão do Povo, durante o Carnaval de Vitória. Com desfiles marcados para os dias 14 e 15 de fevereiro, as agremiações fazem seus últimos ensaios para a bateria atravessar a avenida trazendo muita exuberância para capixabas e turistas. O Divirta-se levantou os principais eventos até a folia. Confira e caia no samba!