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Concurso

Vitória seleciona 'Família Real' do Carnaval 2020 na próxima semana

Inscrições são gratuitas e acontecem em um único dia. Concurso acontece no próximo dia 16

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 18:28
Família Real do Carnaval de Vitória 2019 Crédito: Ryan Gouveia
O Carnaval está chegando e uma folia sem uma família real perde a magestade. Assim, Vitória já inicia os preparativos para a esperada eleição, que será realizada no próximo dia 16 de janeiro, a partir das 20h, no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara.
A festa irá eleger o Rei Momo, a Rainha do Carnaval e as Princesas da Folia. "É uma oportunidade para valorizarmos as figuras populares do Carnaval e ainda oferecer a chance para quem se importa e admira a festa, de poder representá-la", explica o presidente da LIESGE, Edvaldo Teixeira.

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As inscrições são gratuitas e acontecem em um único dia, na próxima segunda-feira, dia 13, também no Mercado São Sebastião, entre 16h e 20h e são presenciais.
Para participar, basta levar documentos (originais e cópias) e comprovante de residência. Vale destacar que o candidato não pode ter vínculo com a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESGE).

Arquivos & Anexos

Confira o regulamento completo

Tamanho do arquivo: 271kb
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Uma comissão julgadora composta por sete jurados irão observar o desfile individual e em grupo, dos candidatos, além de domínio de sambar; simpatia e espírito carnavalesco; desembaraço em entrevista e beleza, charme e harmonia.
Os vencedores receberão como prêmio uma quantia em espécie, nos seguintes valores e posições: R$ 3 mil (Rei Momo); R$ 3 mil (Rainha do Carnaval); R$ 1,5 mil (1ª Princesa); R$ 1,5 mil (2ª Princesa).

DEVERES

Algumas atividades deverão ser exercidas pela Família Real do Carnaval Capixaba, entre elas a participação nos ensaios das Escolas de Samba indicados pela Liga; nos Ensaios Técnicos e na abertura do Carnaval.
A coroação dos vencedores acontece no dia 18 de janeiro na Quadra da Escola de Samba Jucutuquara, a partir das 20 horas.

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