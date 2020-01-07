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Circuito de Verão TV Gazeta percorre quatro praias até fevereiro

Brincadeiras para as crianças, atividades para os adultos e muitos brindes esperam os visitantes das praias de Camburi, da Costa, do Morro e de Jacaraípe

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 16:01
Circuito de Verão TV Gazeta em 2019 Crédito: Divulgação
O verão chegou! E com ele, toda a programação da TV Gazeta para agitar as praias do Espírito Santo. De 11 de janeiro a 1 de fevereiro, quatro praias vão receber as atividades do Circuito de Verão da emissora.
As arenas funcionarão de 8h as 13h; e o ponto de partida será a Praia da Costa, em Vila Velha, no dia 11 de janeiro, terminando na Praia de Camburi, em Vitória, no dia 1 de fevereiro.
As praias do Morro, em Guarapari, e de Jacaraípe, na Serra, também estão no circuito. Todas vão contar com brincadeiras para a criança, como pique-bandeira, vivo ou morto, corda, corrida de saco, cabo de guerra, relojão com corda, bambolês e games.
Adultos terão a vez com alongamento, aulas de funcional e aula de dança. Além das atividades, haverá distribuição limitada de brindes.

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O circuito, que está na sua sétima edição, terá a presença da equipe da Rádio Litoral FM, comandando a trilha sonora. O evento de 2019 reuniu mais de 12 mil pessoas. Neste ano o sucesso tende a se repetir.
Esse é um projeto desenvolvido e pensado para o lazer, bem-estar e entretenimento da população e dos turistas que curtem o mês de janeiro nas principais praias da Grande Vitória, afirma Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta.
O secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer da Serra, Alessandre Motta Rios, afirma que eventos como esse ajudam a fomentar o empreendedorismo local e aumentam a circulação de pessoas nas praias. É uma oportunidade que o poder público tem de interagir com as famílias, tanto de moradores quanto de turistas, complementa.
Já o secretário de Esportes e Lazer de Vila Velha, Luiz Felipe Faria de Azevedo, afirma que o Circuito de Verão TV Gazeta já faz parte da programação da cidade. Ele conta que o município sempre esteve presente no evento porque as atividades promovidas vão ao encontro das oferecidas pela prefeitura.

CIRCUITO DE VERÃO TV GAZETA

  • Quando: de 11 de janeiro a 01 de fevereiro
  • Entrada franca
  • Onde: 
  • Praia da Costa  11 de janeiro
  • Praia de Jacaraípe  18 de janeiro
  • Praia do Morro  25 de janeiro
  • Praia de Camburi  01 de fevereiro

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