Loiro surfista é o tom de cabelo do verão 2020

Surf blond é um dos tons de cabelos no verão Crédito: Divulgação

O estilo praiano está com tudo no verão 2020, com aparência de queimado pelo sol e pela parafina. O surf blond ou surf hair é a ideia do cabelo praiano, como o método diz é um loiro surfista, como explica a hairstylist do Hair & Spa Concept, Ana Paula Leite. Essa técnica foi desenvolvida para deixar o cabelo mais natural, destacando a parte frontal, deixando a face mais iluminada. O efeito é degradé, com a raiz mais escura e o comprimento vem clareando aos poucos. Os tons de creme e caramelo estarão em alta, explica a expert em loiros.

Diferente do efeito californiano, com pontas bem marcadas, o resultado do surf blond não é nada artificial e a técnica também pode ser feita para quem não quer ficar totalmente loira e deseja manter o tom castanho ou ruivo, mas dar uma iluminada no visual.

Os cuidados para manter os fios devem ser feitos antes e após a realização da técnica e um dos tratamentos indicados por Ana Paula é o Power blond, indicado para os fios loiros e que contem óleo de batana, óleo de pracaxi e HC plex e tem uma tecnologia nobre de pigmento alemã, que não deixa o cabelo ficar acinzentado ou azulado, fazendo a remoção do amarelo ou alaranjado.

Outro tratamento indicado é o HotOil Therapy, à base de óleo de pracaxi, óleo de mamona e óleo de argan, que hidrata profundamente, restaurando o brilho, a sedosidade e a penteabilidade dos cabelos.