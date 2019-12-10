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Para cada formato de rosto, um tipo de corte

Cabelos longos são a aposta das celebridades para a estação de calor

As famosas já estão apostando na trend, como a cantora Iza, que surpreendeu ao aparecer recentemente de dreads com fios ultra longos e Luísa Sonza que já cuida dos seus longos ondulados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 12:26

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 12:26

A tendência dos cabelos curtinhos agora abre espaço também para as madeixas longas. E muitas famosas já estão apostando na trend, como a cantora Iza, que surpreendeu ao aparecer recentemente de dreads com fios ultra longos, e Luisa Sonza, que já exibe fios longos ondulados há tempos. 
"Os fios longos são sinal de juventude, deixam o visual mais leve e charmoso. Além disso, combinam com todos os formatos de rostos. Como estamos nos aproximando do verão, a aposta é deixar os fios naturais. Quem tem o cabelo muito liso deve investir em um babyliss para garantir mais bossa", comenta Rudi Werner, hair stylist do Werner Coiffeur, para a Quem. 
Do repicado cheio de movimento à base reta escolha o corte que preferir, mas vale lembrar que cada formato de rosto cair bem com diferentes tipos de cortes. No caso de rosto fino, por exemplo, base desfiada com franja é o mais indicado. "Quem tem rosto largo pode apostar em cortes com menos volume, com as laterais mais retas", explica Rudi. 
Vale lembrar que os fios longos precisam de manutenção e cortar as pontas faz parte do processo. Cuide dos fios para que eles fiquem saudáveis e cresçam mais rápido, mas não deixe de aparar as pontas, para manter uma aparência saudável.

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