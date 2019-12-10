Cabelos longos são a aposta das celebridades para a estação de calor

A tendência dos cabelos curtinhos agora abre espaço também para as madeixas longas. E muitas famosas já estão apostando na trend, como a cantora Iza, que surpreendeu ao aparecer recentemente de dreads com fios ultra longos, e Luisa Sonza, que já exibe fios longos ondulados há tempos.

"Os fios longos são sinal de juventude, deixam o visual mais leve e charmoso. Além disso, combinam com todos os formatos de rostos. Como estamos nos aproximando do verão, a aposta é deixar os fios naturais. Quem tem o cabelo muito liso deve investir em um babyliss para garantir mais bossa", comenta Rudi Werner, hair stylist do Werner Coiffeur, para a Quem.

Do repicado cheio de movimento à base reta escolha o corte que preferir, mas vale lembrar que cada formato de rosto cair bem com diferentes tipos de cortes. No caso de rosto fino, por exemplo, base desfiada com franja é o mais indicado. "Quem tem rosto largo pode apostar em cortes com menos volume, com as laterais mais retas", explica Rudi.