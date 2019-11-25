4 truques para lavar o cabelo em casa como se estivesse no salão Crédito: Pinterest

Já sabemos que ir no salão de beleza sempre rende aquele cabelo maravilhoso, né? Mas, não é preciso ir toda semana, já que, com as dicas do expert George Northwood - um dos hair stylists mais cobiçados do Reino Unido -, é possível fazer uma lavagem de salão em casa.

George é queridinho de celebridades como Alexa Chung, Rosie Huntington-Whiteley e Alicia Vikander, e expert em deixar as madeixas dignas de cinema. Ele ensina os truques para turbinar a lavagem caseira:

USE A QUANTIDADE CERTA DE SHAMPOO

O profissional é fã do que ele chama de "shampoo duplo", que é passar o produto duas vezes no cabelo durante o banho. "Na maioria das vezes, as pessoas não limpam de fato os fios. Quando são lavados uma única vez, eles ficam cobertos com uma espécie de véu que, com o tempo, os torna opacos e sem brilho. Ao fazer o shampoo duplo você permite que a primeira lavagem elimine a sujeira excessiva. A segunda entra para deixar o cabelo perfeitamente limpo", conta em entrevista à Vogue Paris.

A ideia de lavar duas vezes o cabelo, além da limpeza profunda, é diagnosticar mais facilmente a saúde dos fios: se está com pontas duplas, quebrado, elástico e etc. No entanto, o principal erro que a maioria das mulheres cometem, de acordo com George, é a quantidade de shampoo que colocamos nas mãos. Ele diz que usamos muito produto e adicionamos ainda mais quando não há espuma o suficiente na cabeça. Ao lavar o cabelo duas vezes, não precisaremos de muito shampoo. "A quantidade ideal é do tamanho de uma moeda", revela.

APOSTE NO CONDICIONADOR CERTO

Quanto ao condicionador, George incentiva entrarmos em sintonia com o nosso tipo de cabelo. As mulheres com fios finos que não gostam do efeito pesado e oleoso que fica após o condicionador, podem deixar o produto de lado e apostar apenas em um bom leave-in, e pente de dentes largos. Outra opção é usar um condicionador seco em spray sem enxágue, que será mais leve e equivalente ao tradicional. Já para os fios grossos a dica é quase que abusar do condicionador nas pontas do cabelo. Segundo o londrino, a dica de expert antes de aplicar o condicionador é torcer bem o cabelo para retirar o excesso de água que dilui o produto. "Um cabelo lindo também se trata de usar os produtos certos para o seu tipo de fio", finaliza.

NÃO LAVE OS CABELOS TODOS OS DIAS

Uma lavagem a cada dois ou três dias é o ideal para a maioria dos tipos de cabelo, segundo George. Já cabelos encaracolados e afros podem espaçar a lavagem um pouco mais. "Ao fazer shampoos duplos, você perceberá que precisa lavá-los com menos frequência", explica ele.

NÃO SE ASSUSTE COM OS CABELOS QUE CAEM DURANTE A LAVAGEM