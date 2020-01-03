Guarda-vidas vão usar pranchas gigantes nas praias de Vitória neste verão

Com os pranchões, os guarda-vidas têm agora mais recursos para atuar no salvamento Crédito: Carlos Antolini/PMV

Com a temporada de calor, as praias ficam mais cheias e os riscos de afogamento aumentam na mesma proporção. Para ter mais agilidade no salvamento de banhistas, agora os guarda-vidas de Vitória têm à disposição pranchas gigantes. São oito pranchões distribuídos nos postos, principalmente próximos a ilhas, como na Curva da Jurema e Ilha do Boi, e também em Camburi.

O material foi adquirido pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) para auxiliar no trabalho de resgate realizado pelos guarda-vidas. Além dos pranchões, a equipe de profissionais também foi ampliada para atuar durante o verão devido ao volume intenso de banhistas nas praias da capital nesta época do ano.

Ao longo do ano, são 40 guarda-vidas em atividade e, agora, há 76 trabalhando na orientação e resgate de banhistas. Eles atuam diariamente, das 8 às 18 horas, em todas as praias de Vitória.

Os profissionais estão em sete postos elevados instalados na orla - um na Ilha do Boi, dois na Curva da Jurema e quatro na Praia de Camburi - e também em outros sete postos de observação nas praias. Nas áreas cobertas pelos postos não foi registrado, até o momento, nenhum afogamento com vítima fatal, segundo informações da Semsu.

Com informações da Prefeitura de Vitória